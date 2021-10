Pablo Raimondi, el escultor platense que se mudó a Italia y volvió para regalarle la obra de Pedro Benoit a la Ciudad

Pedro Benoit tendrá por primera vez en mucho tiempo un busto en reconocimiento a la gran obra que hizo en la ciudad de La Plata. A finales de este mes, la obra que creó con mucho esfuerzo Pablo Raimondi será inaugurada en los jardines de la Municipalidad, en la esquina de 11 y 51.

Pablo Raimondi nació a pocas cuadras de allí, se crió y pasó sus mejores días entre las diagonales. Gracias a la cercanía, podía disfrutar de sentarse en Plaza Moreno a admirar las esculturas icónicas del espacio verde. El año pasado junto a su esposa decidió emprender la aventura de mudarse a Bologna, Italia en busca de nuevos caminos pero por cosas de la vida, una propuesta tan interesante como irresistible lo hizo regresar el pasado febrero.

La mudanza no fue fácil. A dejar atrás a seres queridos y recuerdos se le sumó la pandemia y sus complicaciones lógicas. “Vinimos con la intención de buscar trabajo. Yo quería entrar a la Facultad de Bellas Artes acá pero cerró. Este año perdí la oportunidad de anotarme porque volví a La Plata pero pude ir como oyente”, cuenta Pablo.

A la hora de hablar del busto que se inaugurará en las próximas semanas, infla el pecho de orgullo al poder decir que su ciudad tiene algo suyo, aunque ya no pasee por estas calles ni se siente a mirar las esculturas que habitan acá.

“Yo amo La Plata, es mi lugar en el mundo. Con Bologna son ciudades hermanas. Durante mucho tiempo la escuela Albert Thomas hizo intercambios. Mi esposa era profe de ahí y viajó a acompañar a los alumnos. Es una ciudad muy parecida, tiene ese aire de espíritu adolescente, de vida universitaria que tenemos nosotros”, describe.

El escultor platense destaca que la ciudad de las diagonales cuenta con obras que hacen a la cultura local. “A veces no se habla mucho pero tenemos grandes obras. Veo que en la ciudad se ha descuidado un montón eso y son cosas que me planteé a la hora de trabajar”, cuenta. Entre chistes, revela que descartó hacerla de bronce porque podría ser robada. Así es que el busto terminó siendo de cemento blanco, luego de superar varios obstáculos tanto estructurales como de materia prima.

Pablo Raimondi contó cómo llegó a ser el encargado de hacer nada menos que la primera escultura de Pedro Benoit en La Plata, con todo lo que eso conlleva. “Me contactó Alejandro Zuccarelli (tataranieto) y para mí fue un orgullo poder hacer algo para la ciudad que sea mío, que pueda estar acá. No lo podía creer”, confiesa.

En febrero tenía que regresar al país por cuestiones personales y fue cuando comenzó a darle forma al proyecto. Los planes se extendieron un poco más por el trabajo, que le llevó tres meses. Pero no fue fácil, sumado a las limitaciones por el cierre total debido a la pandemia, los costos de los materiales lo hacían insostenible y tuvo que darle varios giros en el camino.

“La primera parte de la obra fue la más fácil. Los detalles fueron lo más difícil como las arrugas, los ojos a la misma altura, los oídos”, revela. Con mucha ayuda y consejos, pudo lograr tener un molde que soporte el peso que iba a tener. Para colmo, no tenía muchas referencias. Todo lo que Alejandro Zuccarelli le mostraba, reflejaban la impronta de Pedro Benoit pero debió imaginarse cómo sería el perfil, el alto, el ancho y cada detalle mínimo.

De las pocas obras que vio, ninguna le convenció para usarla como referencia: “Eran muy diversas. Podía ser él como podía ser San Martín o Bartolomé Mitre”. “Fue una responsabilidad enorme. Su memoria, su imagen. Yo quería que quede lo más parecido a él que pudiera y creo que lo logré”, admite.

Al momento en que el busto se descubra, no podrá estar pero ya le encargó a sus familiares que registren todo. No es lo que quisiera pero no se siente mal por estar ausente pues considera que si su obra está allí, él también estará. “Me encantaría ir. Si alguien me quiere regalar el pasaje, bienvenido sea”, bromea.

El lugar elegido es uno de sus favoritos: “Me parece que es un espacio vacío, que necesitaba algo”. Desde la distancia, las cosas toman otro sentido y hoy reconoce que le da mucho más orgullo Argentina, pero por sobre todo la ciudad: “No me importa si estoy en Münich o Berlín. Con lo bueno y lo malo, La Plata es mi vida. Fue duro irme, sentí que no le podía dar más y ella a mí tampoco”, comenta con melancolía en su voz. Por suerte, hoy puede decir ante el mundo que le dejó un busto que espera perdure en el tiempo.