Messi admitió que le gustaría volver al Barcelona pero no como jugador

Mientras el Barcelona no logra reponerse de la partida de Lio Messi y atraviesa un momento futbolístico absolutamente errático, el jugador rosarino les dio una esperanza a los hinchas del club azulgrana: adelantó que rol le gustaría ocupar si vuelve a la entidad catalana.

Durante una entrevista concedida al diario catalán "Sport", el capitán del seleccionado argentino admitió que sueña con retornar al Barcelona, aunque no como jugador sino desempeñando otro papel.

"Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Lo dije en su momento: me encantaría ser secretario técnico en algún momento", dijo en una entrevista desde la intimidad de su hogar en París.

En ese sentido, el delantero que dejó el Barça en agosto pasado agregó: "No sé si va a pasar o no, si a ser en el Barcelona o no. O quizás de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo".