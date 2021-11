Dalma Maradona: sincero pedido por el aniversario de la muerte de Diego

Recordemos que hace una semana, el 30 de octubre, Diego hubiera cumplido 61 años, día en que Dalma le escribió un mensaje verdaderamente conmovedor: "En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos. Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre".

"Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estás conmigo todos los días, pero es difícil que no pueda pelearme con la negra para ver quién te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil. Feliz cumple al cielo, te extraño y te amo para siempre", señaló la hija del crack.

Ahora, a pocos días de cumplirse un año de la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma hizo un pedido en su cuenta de Instagram y explicó cómo se siente a tan pocas semanas de una fecha tan especial.

"Tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí el 25 de noviembre es el peor día de mi vida, lo tengo completamente anulado, y lo que más deseo es que ese día jamás hubiera existido", comenzó diciendo la mayor de las hijas del Diez.

"Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias", concluyó.

Posteriormente, también a través de otra historia en redes sociales agregó un fuerte mensaje relacionado a la causa judicial que mantiene la familia con Matías Morla. "Un verdadero amigo de mi papá publicó esta idea y yo la comparto: "el mejor regalo que le podemos dar es que se haga justicia y paguen todos los que nos robaron. Justicia por Diego, ya".

Por su parte, Gianinna Maradona publicó: "La vida por abrazarte así de nuevo". El mensaje estuvo acompañado por una foto de ella y el resto de su familia, hace casi 26 años.

Vale destacar que en los últimos días Matías Morla optó por pagar una multa en la causa de 300 mil pesos por calumnias e injurias que le habían iniciado la exesposa y las hijas de Diego Maradona para no terminar en juicio.

"Es el pago voluntario de una multa mínima que tiene que ver con evitar así el juicio, porque en el juicio iba a tener que respaldar a mi amigo, Diego, que en varias oportunidades les dijo a las tres ladronas. Como no puedo contradecir a mi amigo, opté por esto", declaró Morla tras la resolución judicial del juez de Cámara Luis Oscar Márquez.