VIDEO. Tensión en la marcha por la muerte de Franco Iriart

Familiares, amigos y allegados de Franco Iriart, el joven de 19 años que falleció tras un siniestro vial en Barrio Aeropuerto, marcharon hoy a la Secretaría de Salud Municipal para pedir "justicia". En ese marco, se vivieron momentos de tensión cuando los presentes en la movilización le pidieron explicaciones a las autoridades.

Durante la protesta al edificio situado en diagonal 73 entre 8 y 59, los familiares fueron recibidas por un funcionario. El encuentro cobró tensión cuando los presentes le reclamaron por la situación de una médica del SAME a la que acusan de no haber enviado a Franco al hospital tras el hecho vial.

"La situación es totalmente entendible, yo soy padre", expresó el funcionario. Por su parte, familiares manifestaron que "no queremos un sumario administrativo. Queremos justicia. En 20 días nunca me llamaste. Anoche hiciste arrancar los papeles del SAME. Mandás a tu gente a despegar los papeles".

La terrible historia comenzó el pasado 10 de octubre cuando circulaba en una Honda Wave por las calles 7 y 617, en el Barrio Aeropuerto. Allí, por causas que ahora investiga la Justicia, participó de un accidente con un auto Renault Clio de color verde, que era conducido por una mujer. Franco sufrió gravísimas heridas y, en ese estado, lo llevaron hasta el hospital San Martín.

Su lucha y el esfuerzo de los profesionales que lo asistieron, resultó en vano, ya que, varios días después, se produjo su deceso. Ahora la familia, quebrada por el dolor, reclama justicia y para hoy organizó una movilización, que comenzó a las 11.30 horas en Plaza Rocha y prosiguió con una marcha hacia la sede judicial de 7 entre 56 y 57

Luego, de acuerdo a un comunicado que subieron a las redes sociales, se desplazarán hacia la Secretaría de Salud del Municipio, ubicada en Diagonal 73 entre 8 y 59, con el objetivo de visibilizar su repudio a una médica del SAME, que llegó a la escena del incidente vial, pero que no trasladó a la víctima al hospital. Los por qué de esa situación son ahora investigados por la Justicia.

Desde la familia Iriart denuncian un incumplimiento de funciones, agravado por el resultado muerte, y por el lado de la profesional hacen saber que, en el marco de la desesperación de que se vivía en el lugar, le impidieron cumplir con su trabajo. Cabe destacar que fue el padre, quien terminó llevando a Franco al Policlínico. Igualmente, de manera preventiva, se indicó que la Comuna ya desplazó a la doctora.

“Desde el Municipio se inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, con la posibilidad de suspensión y desvinculación de la médica involucrada, en tanto la Justicia determine la culpabilidad en el hecho. A su vez, se remitió el expediente a la oficina de Fortalecimiento Institucional para que se inves