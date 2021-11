Denuncian cortes de actividades en una escuela Primaria y un Jardín de Infantes

Desde las comunidades educativas de una escuela Primaria de Villa Elvira y un Jardín de Infantes de Los Hornos se denunció en las últimas horas que las actividades para centenares de niñas y niños debieron suspenderse en varias oportunidades a lo largo de las últimas semanas por falta de personal auxiliar y provisión de agua potable.

Juan, padre de dos alumnos de la Primaria 121, situada en 6 entre 72 y 73, denunció que a raíz de la falta de auxiliares, la institución lleva “cuatro días de clases perdidos, en las últimas dos semanas”.

La presidenta del consejo escolar de La Plata, Alejandrina Battaglino, indicó que “la situación de los auxiliares -en la Ciudad- está compleja porque hay varios con licencia y no se pueden cumplir con los cargos. En este caso, pasó con la Primaria 121. Hay una intención por parte de Provincia de cubrirlos pero no se concreta”, indicó la funcionaria y aclaró que en ese caso puntual ya se realizaron los pedidos de cobertura.

Con los baches de cobertura en los turnos, la escuela no puede garantizar la limpieza y eso deriva en suspensiones, se explicó desde la comunidad educativa.

“A esta situación se le suman los numerosos días de clases que se perdieron, desde el retorno de la presencialidad, por las licencias docentes sin reemplazo y los problemas de infraestructura (gas, agua, luz). Son días de clases que no se recuperan”, expresó el padre de los alumnos.

También está afectado el desarrollo de actividades en el Jardín de Infantes Nº 909, situado en 140 entre 62 y 63, Los Hornos.

“Nos quedamos sin agua potable para darle a los niños y cuando el consejo escolar no envía bidones hay que suspender las clases”, señaló la madre de dos alumnos. Todo deriva de dificultades detectadas en el sistema de red del edificio.

Una fuente del consejo aclaró que “el problema es que Absa no tiene presión suficiente por lo cual el Jardín sólo recibe agua de un proveedor. Pero, por falta de pago de la provincia no quiere seguir proveyéndoles el servicio si no le pagan la deuda”.