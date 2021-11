Tobías Fabbro: abanderado “todoterreno”, escritor y esgrimista

Tobías Fabbro es uno de los abanderados que la secundaria platense “La Legión”, muestra con orgullo ante la Ciudad.

El adolescente de sexto 4º tiene una agenda cargada de actividades. Y son variadas. Le gusta el deporte, encontró en el esgrima su pasión y no puede dejar ninguna tarea sin hacer al final del día. Entre esas, la de escribir.

Con una rutina diaria programada, Tobías Fabbro no falta nunca a clases y si no está en la materia de Educación Física, se dedica a ir al gimnasio.

La esgrima, por este año, tuvo que ser pausado pero no ve la hora de regresar en el 2022, según le contó a este diario.

Sobre La Legión no tiene más que “palabras buenas” para decir. Allí, encuentra todo lo necesita para desarrollarse a nivel académico y al hablar de su curso, asegura: “por suerte tengo buenos compañeros, son todos buena onda”.

Con ideas que se expresas de manera firme, asegura que todo lo que aprende en el colegio le va a servir para el futuro y alienta a otros jóvenes a seguir adelante a pesar de los obstáculos.

“Estudien porque va a ser lo mejor para su futuro y no se desenganchen con las materias ni dejen tareas pendientes”, aconseja.

Para Tobías, lo más importante a la hora de ser abanderado es “ser responsable, educado, que haga los deberes, aprobar y ser buen compañero siempre”.

Pero nada es tan fácil como parece. Según contó, algunas materias le llevan más tiempo que otras y, por consiguiente, más esfuerzo.

Entre sus preferidas están Trabajo y Ciudadanía y Biología. En otro apartado va Química: la que más le cuesta.

Para el año que viene, el adolescente tiene pensado seguir la carrera de abogacía. Sin embargo, todavía hay algo por definir porque sigue apareciendo medicina en la evaluación sobre el futuro.

Al momento de pensar en un futuro más lejano, con una mirada sobre el país, analiza: “Creo que todo lo que está pasando (la pandemia) se va a solucionar”.

A diferencia de los jóvenes que piensan en emigrar en búsqueda de otro futuro, comenta: “Yo pienso que voy a estar acá, con mi familia. Extrañaría mucho a ellos y a la comida, porque acá es lo más rico que hay”, dice entre risas.

EL ESCRITOR

Fabbro, a su joven edad, ya puede decir que es parte del mundo de la literatura. Gracias a un proyecto escolar propuesto por la profesora de literatura en 1º año, escribió un poema que fue seleccionado entre 30 propuestas.

La pieza literaria fue publicada y se puede encontrar bajo el título de “Pie firme sobre cálido cielo”.

Casi sin querer, el estudiante destacado platense encontró en la esgrima un espacio donde siente comodidad desde hace cuatro años. “Empecé en el club Brandsen. Iba a natación pero no me convenció y vi el cartel. Probé con eso y me encantó. Requiere de mucho entrenamiento, estiramiento y estado físico”, cuenta.