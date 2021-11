En City Bell, un barrio sin teléfonos

Ahora le tocó el turno a un vasto número de vecinos de City Bell: los teléfonos “fijos” dejaron de funcionar porque, sostienen los titulares de las líneas de Movistar, se cortó un cable de la red callejera y desde hace días están incomunicados.

La falta de servicio telefónico afecta las calles 476 a 467, entre caminos (Belgrano y Centenario), y de manera aislada la 462 también.

“Somos varios usuarios de la zona de City Bell que estamos sin teléfono por un cable cortado, y la empresa se toma días y días para ver si lo solucionan; no es posible esto”, planteó uno de los tantos vecinos perjudicados por el corte del cable y la consecuente interrupción del servicio.

sin internet

El problema, a esta altura de la historia de la tecnología, es doble. Y es que como la misma empresa presta ambos servicios, al producirse una contingencia en las conexiones también queda suspendida Internet.

“A esta altura son dos servicios que se volvieron imprescindibles y por eso reclamamos la restauración inmediata de las conexiones”, remarcaron.

Según dijo una de las usuarias perjudicadas por la falta de línea telefónica y furiosa por la situación, “esta moda de las empresas de mandar mensajes electrónicos; no sirve, necesitamos explicar qué es lo que pasa y no todos tenemos celulares con capacidad para llenarse de aplicaciones que, encima, no responden cuando una lo necesita”.

De un tiempo a esta parte, barrios enteros se incomunican de la noche a la mañana por la desconexión de los cableados, y en líneas generales se trata de episodios relacionados con el robo de metales o el mero vandalismo.

En la larga lista de zonas que se vieron perjudicadas por la falta de teléfono y en algunos casos también de Internet se incluye el Centro, la zona Norte (con Arturo Seguí a la cabeza de los reclamos y de los largos días transcurrido sin solución a la interrupción), y el barrio El Retiro, en la localidad de San Carlos.

En esos últimos casos, se apuntó al robo de los cables. Entre los problemas señalados por los vecinos está la demora para la reposición y los robos que se suceden.