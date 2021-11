La gran renuncia: la rebelión de los pequeños contra el mercado

La pandemia del Covid-19 dejó millones de muertes, la incorporación de nuevos hábitos y algunas modificaciones sociales que recién se están comenzando a ver. Algunas de las más notables llegaron desde el encierro que tuvieron que sobrellevar algunos por las medidas para prevenir contagios de este virus nuevo.

En distintas marchas y con plazos diferentes en las aperturas –Argentina fue uno de los países con la cuarentena más larga- el tiempo de mucha gente, en especial los jóvenes, se multiplicó ante las pantallas de celulares, tablets y computadoras, que los llevaron a explorar nuevas ideas y, en algunos casos, concretarlas.

Uno de los casos más resonantes fue el de un grupo de operadores financieros que hacían transacciones desde sus casas en plataformas gratuitas. En su mayoría eran jóvenes que se coordinaron en el foro "Wall Street bets" de la red social Reddit, para hacer que aumente el precio de las acciones de una compañía azotada por la ausencia de compra “cara a cara”, ‘GameStop’.

Su iniciativa hizo tambalear a muchos grandes de Wall Street y el mundo financiero vio como un pequeño pero ordenado ejército de inversores minoritarios podía torcer el brazo de la principal bolsa del mundo.

Ahora este grupo quiere dar un golpe más fuerte: boicotear el blackfriday que es una suerte de “fiesta virtual” para los consumidores norteamericanos, pero más especialmente para las empresas, que suman grandes ganancias en ese día de descuentos.

Es que el tiempo de encierro obligó a que mucha gente busque aficiones dentro de su casa y pasar más tiempo frente a las pantallas, lo que ha incrementado en el último año la popularidad de las aplicaciones de bolsa sin comisiones en EE.UU., utilizadas por muchos inversores minoristas.

Por ahora es solo un proyecto pero que de convertirse en realidad planteará sin dudas nuevos paradigmas no solo en el ecommerce mundial, sino también en la forma en que consumidores y empresas se interrelacionan para barajar y dar de nuevo en esta “nueva normalidad” que surgió de la mano de la pandemia.

Entre los hábitos que ya se modificaron están que los consumidores ya no aceptan simplemente lo que el mercado les da, sino que intervienen activamente no sólo en lo que compran sino en las operaciones bursátiles. Reddit y Gamestop demostraron que algunas barreras que parecían infranqueables ya no los son tanto.

EL CASO GAMESTOP: JUGAR CON LA BOLSA

Se trata de un suceso que alteró a Wall Street y que promete ser el primero de varios. Hay tres partes involucradas.

Por un lado, está la empresa “GameStop”. Se trata de una cadena de locales de Estados Unidos que comercializa videojuegos, consolas y otros productos tecnológicos y que no estaba pasando un buen momento económico. Las razones de las bajas en sus ventas están relacionadas a que hubo menos personas saliendo a comprar en forma presencial debido a la pandemia y que la mayoría de videojuegos hoy son vendidos online.

Por otro lado, los vendedores en corto (en inglés: ‘short selling’). Éstos realizan una maniobra prohibida parcialmente en algunos países europeos, que se trata de una operación especulativa que permite a los operadores vender títulos que pidieron prestado o que aún no poseen con la esperanza de volver a comprarlos más adelante a un precio menor y embolsarse la diferencia.

Justamente, GameStop fue una de las empresas donde numerosos fondos de inversión (‘hedge funds’, empresas que hacen este tipo de apuestas) habían apostado que perdería mucho de su valor.

Por último; un grupo de operadores en su mayoría jóvenes que se coordinaron en el foro "Wall Street bets" de la red social Reddit, para hacer que aumente el precio de las acciones de ‘GameStop’.

La demanda hizo que el precio de la acción escalara de forma espectacular, y todo aquel que había metido su dinero pensando que caería tuvo que comprar sus acciones de vuelta, pero a un precio mayor del esperado y, por ende, perdiendo mucho dinero.

Para muchos, el objetivo era que fondos de inversión y corredores de bolsa perdieran dinero. Algunos de los hilos más populares en Reddit incluyen comentarios de personas diciendo que era una especie de venganza: la revancha contra las grandes compañías, que son vistas como las culpables del crash financiero de 2008.

OTROS CASOS: AMC Y BLACKBERRY

El fenómeno, también está ocurriendo con otras empresas como AMC Entertainment, propietaria de salas de cine, o Blackberry, en las que los fondos de inversión han apostado en grandes cantidades con "ventas en corto".

Lo ocurrido ha generado preguntas de los reguladores, que están supervisando la cotización entre preocupaciones por acciones ilegales.

En esos días, los corredores de bolsa frenaron las compras de acciones de GameStop y otras empresas, provocando la indignación de los inversores aficionados. Estos últimos explicaron que solo estaban compitiendo contra Wall Street con su propio juego.

En foros online, discutieron la posibilidad de emprender acciones legales y acusaron a algunos corredores de bolsa de llevar a cabo su propia forma de manipulación de mercado al restringir las compras de ciertas acciones.

"Apoyan un libre mercado capitalista solo cuando les conviene a ellos. Lo que hemos visto hoy no es un libre mercado y provocó que una terrible cantidad de personas perdieran una terrible cantidad de dinero", señaló Myron Sakkas, de 18 años y estudiante de la Universidad de Warwick.

LOS (OTROS) VALORES DE LAS EMPRESAS EN DISCUSIÓN

Otro fenómeno que se está dando es que los empleados también comienzan a dar debates sobre la filosofía de las empresas en las que trabajan. Basta dar los ejemplos recientemente acaecidos: “Netflix”, “Activision Blizzard” y “facebook”.

Empleados de la plataforma de ‘streaming’ se manifestaron frente a la sede de la compañía en rechazo a la emisión de “The Closer”, un programa del cómico Dave Chappelle que promueve contenido homofóbico y discriminatorio contra la comunidad trans.

La manifestación, convocada por algunos trabajadores de Netflix en sus oficinas de Hollywood, llegó una semana después de que la empresa suspendiera a tres empleados que interrumpieron una reunión directiva en señal de protesta y despidiera a otro que filtró información confidencial referente al polémico programa. La empleada trans de Netflix Terra Field exhortó a la plataforma a agregar una advertencia a "The Closer", y le pidió a la plataforma que promueva más "comediantes y talentos queer y trans". "Un lugar no puede ser un buen lugar de trabajo si alguien tiene que traicionar a su comunidad", escribió Field en un blog.

Por su parte el fundador de la compañía Netflix, Ted Sarandos, publicó un nuevo comunicado con el que intentó saldar la cuestión: "Valoramos a nuestros colegas y aliados trans, y entendemos el profundo daño que se ha causado. Respetamos la decisión de cualquier empleado que decida protestar y reconocemos que tenemos mucho más trabajo por hacer tanto dentro de Netflix como en nuestro contenido" .

En tanto, en la empresa estadounidense de videojuegos “Activision Blizzard”, que posee Activision (creadora de la saga Call of Duty, Guitar Hero, Tony Hawk y Skylanders entre otras) y Blizzard Entertainment (desarrolladores de World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch entre otros) tuvo recientemente varios inconvenientes. Todo comenzó el 22 de julio , cuando el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Angeles, acusando a la empresa de fomentar una "cultura de la fraternidad".

Este ambiente entre sus trabajadores habría desembocado en discriminación y acoso sexual hacia las empleadas. Si bien salieron a la luz varios testimonios anónimos relatando ejemplos de malas prácticas, se apuntó como caso más extremo el de una empleada que se quitó la vida tras difundirse imágenes personales entre el resto de compañeros. Acusada de mirar hacia otro lado, Activision respondió asegurando que no permitieron esos casos en el seno de la compañía y se defendió apuntando a "descripciones distorsionadas, y en muchos casos falsas, del pasado de Blizzard".

Y desde allí siguieron llegando demandas, luego abandonos y despido. Desde el director de Diablo IV pasando por el presidente de la propia Blizzard, los relevos en cargos han sido descritos mayormente como abandonos, aunque todo apuntaba a despidos por parte de la compañía. La actual vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos, Fran Townsend, fue la responsable de tomar la palabra en la primera respuesta de la empresa por la demanda de acoso y discriminación.

Townsend no ha hecho mención específica a ningún empleado afectado por estas medidas, si bien ha señalado que "no importa cuál sea su rango, cuál sea su trabajo. Si ha cometido algún tipo de mala conducta o es un dirigente que ha tolerado una cultura que no es coherente con nuestros valores, vamos a tomar medidas".

Activision Blizzard y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) llegaron a un acuerdo de indemnización por valor de 18 millones de dólares, una indemnización a la que varios organismos se opusieron, entre ellos la Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California (DFEH). El caso sigue...

Por otro lado, ‘Facebook’, continúa con inconvenientes generados por documentos internos que son revelados por ex empleados. En octubre de 2021, un consorcio de 17 organizaciones de noticias de EE.UU. comenzó a publicar una serie de historias, denominadas colectivamente "Los papeles de Facebook", basadas en cientos de documentos internos de la empresa que se incluyeron en las divulgaciones hechas a la Comisión de Bolsa y Valores y se proporcionaron al Congreso en forma editada por el asesor legal de la denunciante de Facebook, Frances Haugen. Anteriormente Facebook ha lidiado con escándalos sobre su enfoque de privacidad de datos, moderación de contenido y competidores.

Pero éstos nuevos documentos tocan problemas en aparentemente cada parte de su negocio: su enfoque para combatir el discurso de odio y la desinformación, gestionar el crecimiento internacional, proteger a los usuarios más jóvenes en su plataforma e incluso su capacidad para medir con precisión el tamaño de su audiencia masiva.

EL EMPLEO EN DISCUSIÓN: ¿La gran renuncia?

Los términos “La gran renuncia” fueron acuñados por primera vez por el profesor de la Escuela de Negocios Mays de la Universidad Texas A&M, Anthony Klotz, en una entrevista con Bloomberg Businessweek.

El primer indicio surgió en abril pasado, cuando cuatro millones de empleados, el 2,7% de la fuerza laboral de EE.UU., abandonaron su trabajo repentinamente, marcándo un récord histórico. Este fenómeno continuó creciendo. En mayo renunciaron 3.600.000 estadounidenses, y ocurrió en distintos sectores de la economía, según reveló Gallup, la compañía norteamericana de análisis y asesoría.

Para sorpresa de los economistas, no se observa que más personas aceptaran nuevos trabajos, una vez terminados los beneficios adicionales por desempleo. Según Klotz las personas que se habían aferrado a los trabajos durante la pandemia debido a la incertidumbre, están ahora listas para hacer un cambio y dejar su trabajo actual en favor de algo mejor.

Aproximadamente el 40% de los trabajos que las personas renunciaron fueron en los sectores de restaurantes, hoteles, viajes, bares, almacenes, manufactura y atención médica. Estas personas lidian con horarios largos y en constante cambio, malos comportamientos de los clientes y mucho estrés. Además, estos trabajadores, están rechazando los bajos salarios, las condiciones de trabajo desagradables y la falta de respeto por parte de la gerencia. Esta tendencia también se refleja en los profesionales de "cuello blanco" que revalúan su vida laboral y deciden que es hora de un cambio.

Al parecer esa “nueva normalidad” tan mencionada durante la pandemia, ya empieza a dar sus primeros pasos y el próximo parece que será boicotear el “black friday” del viernes 26 de noviembre. Así desde el foro “antiwork” de la red social Reddit llaman a hacer un sabotaje en los sectores de la hotelería y el comercio minorista. “Estos sectores llevan mucho tiempo mal pagados, infravalorados y sobrecargados de trabajo. Los trabajadores de estos sectores que opten por hacer paro deben hacerlo con la posibilidad de perder su trabajo en mente. En solidaridad con estos trabajadores, los consumidores deben negar su poder adquisitivo a los empleadores que decidan abrir para ese día”, señalan.