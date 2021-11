Cristina no va al búnker del Frente de Todos: "Esta noche no podré estar"

En el búnker de campaña del Frente de Todos, instalado en el centro cultural "Complejo C" del barrio porteño de Chacarita, los candidatos y actores políticos brindarán sus discursos tras conocerse los primeros resultados oficiales. Todo se da en medio de la expectativa por una elección en la que el oficialismo busca achicar la distancia que la oposición sacó en las PASO.

La gran duda era saber si Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy no votó porque sus médicos le recomendaron no viajar a Santa Cruz, donde tiene domicilio, iba a decir presente en el acto. Vale recordar que la vicepresidenta se recupera de la histerectomía a la que fue sometida días atrás. Finalmente por Twitter anunció que no estará.

"Me han indicaron reposo", se justificó Cristina y aseguró que "el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio".

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021

Cabe destacar que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los miembros de su gabinete y la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, esperaban los primeros resultados de la elección legislativa en la residencia del mandatario ubicada en nuestra ciudad. Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que el mandatario bonaerense y su equipo se encontraban en la casona de 5 entre 51 y 53,y detallaron que aproximadamente a las 21 se dirigirán al Complejo C. De todas formas, cerca de las 20 se conoció que Kicillof emprendía viaje hacia Chacarita.

También se encontraban presentes en la residencia platense el segundo postulante de la lista de diputados, Daniel Gollan; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el resto del ejecutivo; el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el exsecretario de Medios y esposo de Tolosa Paz, José "Pepe" Albistur.

Cabe destacar que desde las 18 los militantes del FdT comenzaban a acomodarse en torno al escenario del búnker de campaña emplazado sobre la avenida Corrientes, a la altura de Dorrego y frente al Parque Los Andes, donde además hay dispuestas tres carpas: una para prensa, otra para comunicación institucional y una última donde invitados especiales esperarán los resultados.

En la carpa de prensa, además del servicio de catering, se instalaron tres micrófonos para los candidatos y funcionarios que brindaron declaraciones durante el transcurso de la jornada. Cabe destacar que en los alrededores se dispuso un despliegue policial y se cortó el tránsito en la avenida Corrientes para la instalación del escenario y las carpas.