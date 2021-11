A dos semanas del asesinato del mecánico en La Plata, habrá un nuevo pedido de justicia

Familiares, amigos y vecinos de Tolosa se manifestarán para pedir justicia por el crimen de Alejandro Fernández, el policía y mecánico de Tolosa que fue asesinado de un disparo en la cabeza el pasado 3 de noviembre. La movilización se realizará en Camino General Belgrano y 525 bis y 526, donde la víctima tenía su taller y fue encontrada sin vida.

Como se sabe, por el momento no hay detenidos. Sí una sospecha cierta sobre una persona del círculo cercano, de quien no se dieron datos para no entorpecer el desarrollo de una serie de medidas de prueba, que se hallan en marcha.

.“Lo mataron dentro de la fosa. Alguien que lo conocía y burló esa confianza. Cuando él bajaba, siempre dejaba la puerta del taller cerrada. Era precavido”, aseguró la hermana en la última entrevista brindada en la anterior marcha. Muchos creen que el asesino también conocía los movimientos del comercio.

Fernández, un expolicía bonaerense, se había hecho conocido en La Plata debido a que en la trágica inundación del 2 de abril de 2013 rescató con su bote a decenas de vecinos que habían quedado atrapados en sus casas.