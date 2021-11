Una familia movilizada por un asesinato salvaje

De a poco, pese al dolor y la tristeza que los atraviesa, los familiares de Alejandro Fernández, el mecánico asesinado en Tolosa, hace ya casi una semana, van levantando la voz. Los reclamos de justicia se hacen cada vez más intensos y las redes sociales empiezan a ser un terreno muy utilizado para visibilizar sus sentimientos.

En las últimas horas, mientras esperan novedades de los investigadores, realizaron una sentida reunión frente al taller de camino General Belgrano entre 525 y 526, donde encendieron velas, mostraron carteles y hasta construyeron una especie de ermita, para honrar por siempre su memoria.

Fue justo el día en que hubiera cumplido 53 años, una fecha que no pasó desapercibida para nadie.

Bajo el título “justiciaporalefernández”, hubo mensajes en Facebook cargados de mucha angustia.

Uno de ellos hizo foco en la necesidad de exteriorizar lo ocurrido para que las autoridades judiciales extremen sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad: “Alcemos la voz para que estos delincuentes paguen por la muerte de mi hermano. Les pedimos apoyo, datos, difusión. Queremos que el caso no quede impune. Hagamos que tantas vidas que salvó, valgan la pena”.

“En nombre de tu familia, de tus hermanos y tu mamá, no vamos a parar hasta llegar al culpable de tu asesinato. Vas a descansar en paz cuando esa o esas basuras estén pagando por lo que te hicieron”, expresó Pipi Fernández.

Por su parte, Raquel Fernández indicó “cómo hago para desearte feliz cumpleaños hermanito. Dios y todos los santos saben lo que cada uno de nosotros esta pasando... la desesperación de mamá, porque se había preparado su mejor ropa para ir a tu cumpleaños y hoy esta tirada en una cama viendo la foto de su primer amor, su primer hijo. Esto no se lo deseo a nadie hermano, ni siquiera a los que te sacaron así de nuestras vidas.... Solo me resta decir feliz cumpleaños y se que un día nos vamos a volver a abrazar. Solo quiero que sepas que no vas a salir de nuestros corazones”.

Como se sabe, por el momento no hay detenidos. Sí una sospecha cierta sobre una persona del círculo cercano, de quien no se dieron datos para no entorpecer el desarrollo de una serie de medidas de prueba, que se hallan en marcha.

Fernández recibió un disparo en la cabeza cuando trabajaba en la fosa de su negocio.

Su cuerpo, además, apareció cubierto de baterías de autos en desuso y un block de motor.

Según una alta fuente judicial, el homicida “actuó con saña”.