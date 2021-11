Informe Tripero: concentra Carbonero, y la duda pasa por Holgado o Ramírez para visitar al Ciclón

El entrenador de Gimnasia, Pipo Gorosito, confirmó que el colombiano Johan Carbonero será parte de los concentrados ante San Lorenzo, aunque no será titular este viernes a las 19.15 horas en el Nuevo Gasómetro. Si bien no confirmó la formación titular, Germán Guiffrey será parte del once reemplazando al lesionado Guillermo Fratta.

Esto le abre la puerta a Nicolás Colazo en el lateral izquierdo. Otro que pegará la vuelta es Brahian Alemán, ausente el último partido por una expulsión -ante Boca-, por lo que única duda es saber si Rodrigo Holgado se mantiene en el equipo titular o ingresa Eric Ramírez.



De esta forma, el probable once para chocar ante el Ciclón sería con: Rey, Gerometta, Morales, Giffrey, Colazo; Alemán, Insaurralde, Cecchini, Miranda, Rodríguez, Holgado o Ramírez.