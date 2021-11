A la madrugada llega el eclipse lunar: revelan cómo influirá según tu signo del zodiaco

El último eclipse lunar del año y el más largo del siglo se podrá ver en nuestra región en la m madrugada de este viernes, momento en que la luna se cubra en un 97,4% con la sombra de nuestro planeta. Si bien este eclipse lunar parcial durará 3 horas y 28 minutos, lo que lo convierte en el más largo del siglo, el fenómeno no durará tanto en nuestra región como en otras latitudes dado su horario. Pero además, los expertos en las cuestiones de los astros advirtieron que tendrá influencias según el signo del zodiaco al que pertenezcas.

Tal como está previsto, y gracias a que las condiciones del tiempo serán favorables según estima el Servicio Meteorológico Nacional, se podrá observar cómo la sombra de la Tierra comenzará a proyectarse sobre la superficie lunar a partir de las 3 de la madrugada y alcanzará su punto máximo alrededor de las 6, aunque ya para entonces no será del todo visible en nuestra región por encontrarse la Luna por debajo de la línea del horizonte.

A mitad del proceso, la superficie lunar comenzará a teñirse de rojo, en lo que se conoce como la “Luna de sangre”, un fenómeno que ya ocurrió en mayo de este año Aunque siempre es recomendable un telescopio para apreciar el evento astronómico, no se requieren instrumentos especiales para observar el eclipse lunar, que tampoco representa un riesgo para los ojos de quienes lo miran como ocurre con los eclipses solares.

En ese marco, aquellos que se guían por los astros, se encuentran expectantes ya que aseguran que se trata de un eclipse de luna llena en el signo de Tauro, "una combinación entre la energía práctica y las vibras intensas del eclipse puede llegar a ser una gran explosión", sostienen en el sitio especializado "Horóscopo Negro". Según el portal, "las Lunas Llenas marcan momentos emocionalmente intensos en nuestras vidas y si a esto le sumas los cambios de transición e interrupciones que provocan los eclipses en nuestras rutinas diarias, apaga y vámonos".

Es por eso que desde ese sitio dieron a conocer cómo influirá el eclipse de Luna Llena en cada persona según el signo del zodiaco:

ARIES

Aries, este eclipse lunar va a hacer que te replantees tu vida económica de arriba abajo. Vas a sentir la necesidad de hacer números y ver si a ti esto te compensa. Nunca te ha gustado ser demasiado tacaño, pero a veces la situación lo requiere. Aries, aprovecha este eclipse de luna llena para organizarte mejor y tener tiempo para todo. Es hora de ser responsable con tus ahorros y pensar en tu futuro. Eso sí, si crees que tu trabajo no te da el dinero que necesitas, no lo dudes ni un solo segundo y sal a buscar lo que te mereces de verdad.



TAURO

Tauro, agárrate a donde puedas porque este eclipse lunar va a traerte cambios monumentales en áreas de tu vida muy personales que afectan directamente a tu identidad. No te gustan nada los cambios, pero no vas a poder hacer nada por evitarlos. Vas a sentirte con mucha energía y vas a tener que guiarla por el camino adecuado para no liarla parda. Céntrate en tus principales desafíos y no pares de luchar hasta conseguir lo que siempre has querido tener. Aprovecha el eclipse para conocerte a ti mismo, ya que saldrá a la luz una faceta tuya que nunca antes habías visto.



GÉMINIS

Géminis, este eclipse lunar va a hacer que conectes de una manera muy intensa con tu subconsciente. Vas a sentir que una parte de ti totalmente desconocida va a empezar a despertarse para quedarse a tu lado durante mucho tiempo. Tu mente va a abrirse y por fin vas a empezar a ver las cosas como realmente son. Aprovecha este eclipse de luna llena para aprender a que las cosas no pueden procesarse tan rápido, todo lleva un proceso y tú estás empezando a ser consciente de ello. No pierdas la oportunidad de ver en tu interior lo que todavía nadie ha visto.

CÁNCER

Cáncer, no tengas miedo a abrirte y sé tú mismo en todo momento. Este eclipse lunar va a darte la oportunidad de ser tú mismo en todo momento sin miedo a sentirte juzgado. No desaproveches esta oportunidad y sácale todo el partido que puedas. Cáncer, este eclipse de luna llena va a hacer que confíes en ti mismo como nunca antes lo habías hecho. El riesgo forma parte de la vida y si tienes que arriesgar para ganar, no dudes en hacerlo. Llevas mucho tiempo escondido en segunda línea de batalla y es hora de pasar a la acción.

LEO

Leo, este eclipse va a hacer que te sientas desnudo y vulnerable. Va a dejar que todo el mundo vea lo que tienes en tu interior y eso no te gusta nada. Es posible que sientas muchísima presión por todos lados, en tu trabajo, en tu vida social, en tu casa… No te agobies y respira hondo antes de perder los nervios. Aprovecha este eclipse de luna llena para tratar de encontrar una base sólida en ti mismo y no depender de los demás para que te empujen a los lugares que debes ir. Leo, tienes muchísima personalidad, así que, demuéstralo.

VIRGO

Virgo, abróchate el cinturón porque este eclipse lunar va a hacer que cambies totalmente la visión del mundo. Es un momento muy importante para explorar, expandir y apreciar las diferentes costumbres y culturas que te rodean. Vas a sentir en tu interior la necesidad de abrirte al mundo y no dejar de aprender. Virgo, aprovecha este eclipse de luna llena para explorar nuevos mundos y adentrarte en nuevos placeres. Por fin has salido de tu zona de confort, así que, no te pongas freno y deja que tu interior experimente cosas que nunca antes había experimentado, no te arrepentirás.

LIBRA

Libra, este eclipse lunar va a hacer que por fin encuentres ese equilibrio que tanto deseas. Siempre has sido una persona de darlo todo, pero nunca has recibido lo mismo a cambio. Es hora de poner los puntos sobre las íes y dejar de regalar tanto amor. Libra, aprovecha este eclipse de luna llena para encontrar la clave de la reciprocidad y hacer que todas tus relaciones sean 50/50. Es hora de que todo tome un equilibrio y que no seas solo tú el que dé el 100%. Puedes estar tranquilo porque la gente que te valora de verdad no te va a dejar escapar así como así…

ESCORPIO

Escorpio, este eclipse lunar va a hacer que veas cómo tus conexiones más cercanas toman un giro inesperado. Es importantes que pienses profundamente en tus relaciones durante este tiempo para darle a cada una la importancia que se merece. No dejes que nada ni nadie te confunda. Es hora de poner los puntos sobre las íes. Aprovecha este eclipse de luna llena para encontrar la respuesta a tus necesidades dentro de tus relaciones, es decir, no te calles y pide todo lo que creas necesario para cubrir tus necesidades que ya era hora.

SAGITARIO

Sagitario, normalmente no puedes parar quieto. Necesitas que tu día a día esté lleno de miles de aventuras que vivir, pero este eclipse lunar va a hacer que necesites todo lo contrario. Vas a sentir la necesidad de respirar hondo y relajarte un poco, es hora de descansar y recargar las pilas. Sagitario, aprovecha este eclipse de luna llena para conocerte a ti mismo de una manera profunda y a la vez dar un poco de tregua a tu cuerpo y tu mente. En el fondo, sabes perfectamente que un descanso de vez en cuando no te viene nada mal…

CAPRICORNIO

Capricornio, este eclipse lunar vas a tener la oportunidad de conectar con tu yo interior más juguetón. Tu imaginación va a estar on fire y gracias a ella vas a tener ideas súper creativas. No dejes que nada ni nadie frene esta fuente de creatividad inesperada y ábrete a un nuevo mundo. Capricornio, aprovecha este eclipse de luna llena para retomar cualquier proyecto creativo que apenas comenzaste para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Es una gran oportunidad para brillar y demostrar a todo el mundo lo mucho que vales. No lo olvides nunca.

ACUARIO

Acuario, este eclipse lunar va a hacer que te sientas un poco más sentimental de lo normal. La nostalgia va a apoderarse de ti porque el pasado va a empezar a florecer por alguna parte de tu entorno. No te sientas mal por ello, tú no has hecho anda malo, tú has aprendido del pasado y has sabido avanzar. Aprovecha este eclipse de luna llena para cuidarte y darte toda la energía que necesitas para seguir luchando por cumplir tus sueños. No dejes que la intensidad del eclipse te nuble la mirada y veas cosas donde no las hay.

PISCIS

Piscis, este eclipse lunar va a hacer que concentres todos tus pensamientos e ideas en planes prácticos para empezar a sacar partido a toda tu imaginación. Vas a tener la necesidad de hacer grandes planes y comprometerte con ellos. Te encanta vivir tu vida al máximo porque sabes que la vida dura dos días y tú ya has vivido uno y medio. Aprovecha este eclipse de luna llena para demostrarte a ti y a todo el mundo que eres capaz de cumplir todo lo que te propones. No dejes que esa mala fama que tienes siga existiendo porque tú no eres como van diciendo por ahí.