Se corrió el Dardo Rocha y Zurán Zurán se quedó con el Gran Premio

Zurán Zurán, con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves, ganó hoy por tres cuartos de cuerpo sobre Miriñaque el Gran Premio Dardo Rocha, una prueba de Grupo 1 sobre 2.400 metros de arena corrida en el decimocuarto turno de la reunión en el hipódromo de La Plata.



La carrera tuvo un premio de 7.000.000 pesos y Zurán Zurán empleó un tiempo de 2m. 29s. 57/100 para las 24 cuadras de recorrido. El dividendo del ganador fue de 3,35 por boleto.



Si había un caballo que le podía ganar a Miriñaque ese era Zurán Zurán, quien venía de ganar sus ultimas 4 carreras de manera consecutiva. El pupilo del entrenador Eduardo Tadei tenía clase, jerarquía y experiencia de sobra en esta pista.



Faltando 50 metros la carrera era de Miriñaque, un caballo que hoy fue corrido por Gustavo Calvente, que lo fue corriendo de menor a mayor. En los 300 metros Miriñaque pasó a dominar y encaró hacia el disco con firmeza. Por atrás y con una atropellada letal surgió la figura de Zurán Zurán. Todo el mundo sin aire y con una gran adrenalina.



Zurán Zurán cruzó el disco y entró en la historia grande del Gran Premio Dardo Rocha. Un final entre dos muy buenos caballos y una carrera de real jerarquía



La punta de la carrera la hizo Emprestado, seguido por Rey del Toco, Heat Miami, Wonderful Key y Miriñaque. Así fueron dando la vuelta hasta ir entrando a la recta final.



Unos 50 metros antes de la recta Miriñaque fue a buscar a Lord Of Lords, quien se metió por el lado de los palos y entró primero a la recta. Miriñaque debió confrontar con Lord Of Lords durante 250 metros. Se quedó con la punta y solo tenía el disco enfrente suyo.



Pero desde muy atrás llegó Zurán Zurán para amargarle la tarde a Miriñaque. Francisco Concalves, su jockey, lo exigió a fondo a Zurán Zurán y cambió la historia de la carrera.



En el tercer lugar, a 3 cuerpos, entró Lord Of Lords. Los parciales fueron de 26s. 22/100 para los 400 metros, 51s. 13/100 para los 800 metros, 1m. 15s. 93/100 para los 1.200 metros, 1m. 39s. 88/100 para los 1.600 metros y 2m. 04s. 21/100 para los 2.000 metros.



Zurán Zurán alcanzó hoy su sexta victoria oficial sobre 7 carreras. Tuvo un entrenador de lujo como Eduardo Tadei y un jockey que anda súper derecho. Hoy ganó las 3 carreras principales del programa.



El público platense festejó a rabiar la victoria de Zurán Zurán. Es un caballo local, que siempre ha dado muy buenos espectáculos en esta pista. Hoy entró con gloria en la historia del Gran Premio Dardo Rocha.