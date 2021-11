Conflicto mapuche: Aníbal Fernández salió al cruce del intendente de El Bolsón

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, luego de que éste acusara a Gendarmería de liberar la zona en la que se sumó un nuevo capítulo violento en el conflicto mapuche. Fernández aseguró que "él dice (por Pogliano) que había tres gendarmes, que los había, y que han sido retirados dejando 'la zona liberada'. Una expresión horrible en boca de un gobernante".

El ministro además dijo que "desde las 18 la Gendarmería estaba en la ruta 40 por expresas instrucciones que tenía de custodiar que no hubiera cortes, y salió un oficio a las 22:11 que ratificó la situación y que nos puso en la ruta 40 para evitar el corte de la misma ". En ese sentido agregó: "Hemos estado participando activamente conforme a las decisiones judiciales ordenadas. No hemos dejado a nadie sin nada. Lo que dice el intendente no es verdad".

El jefe comunal había hablado de "zona liberada" y acusó a Gendarmería Nacional, responsabilizando por los destrozos concretamente a Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los hechos violentos sucedieron poco después de la muerte de un joven de la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero, una de las tomas más calientes de la Patagonia que encabeza la prima de Jones Huala.

"Dos personas de civil, es lo que cuenta la gente que estaba ahí arriba. Hablaron en principio, discutieron después y dispararon dos tiros. Uno en el pecho, esa persona está fuera de peligro, y otro en la cabeza, esa persona falleció", manifestó Aníbal Fernández, quien además dijo que la Gendarmería está actuando "como corresponde". "Dijimos que íbamos a patrullar para evitar desmanes y lo conseguimos. El caso de El Bolsón es una situación que debe ser conducida por la Policía de Río Negro, no por las Fuerzas Federales ", precisó.

Por último, el funcionario nacional aclaró que "las Fuerzas Federales fueron a patrullar y el resultado fue muy positivo. Se calmaron las aguas y la cosa empezó a ordenarse un poquito".