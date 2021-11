La red Vacuname denuncia que la aplicación de la vacuna Sinopharm para menores es "ilegal"

Un equipo de abogados de las redes Vacuname y Minivacuname, presentaron hoy ante la Defensoría de la Niñez una denuncia por violación de diferentes leyes al aplicar la vacuna de Sinopharm a chicos de entre 3 y 11 años.

En el escrito, al que tuvo acceso EL DIA, manifiestan que la decisión de los Ministros de Salud de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunidos en el COFESA, "es violatoria de la Ley 27573 ( Ley de vacunas Covid ), ya que no se había probado la eficacia, requisito requerido por la normativa mencionada; también de la Ley 26529 ( Derecho de la información en salud ), ya que no se informó a los padres que la vacuna de Sinopharm no tenía estudios de Fase 3 concluidos; y de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y art. 59 del Código Civil, ya que de ambas normas se desprende que las personas con discapacidad no pueden ser sometidas a investigación en salud sin su consentimiento expreso".

Asimismo en el escrito fundan que la vacuna Sinopharm para chicos entre 3 y 11 años no contaba con Fase 3 concluida al momento de comenzar a ser aplicada y que tampoco existía acto administrativo particular que la autorizara. Es por ese motivo que la consideran "ilegal".

En la denuncia le piden a la Defensoría de la Niñez que en el marco de las facultades que le otorga la Ley 26061 promueva la investigación de los hechos para determinar si existió negligencia o dolo.

Esta es la denuncia completa: