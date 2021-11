Wanda no se calló nada con Susana: cómo descubrió a Icardi, la videollamada con la China y detalles del affaire

La entrevista que le hizo Susana Giménez a Wanda Nara tras el escándalo por la infidelidad de Mauro Icardi dejó atrás cualquier otro evento importante de la noche. El especial que comenzó poco más tarde de las 21hs, hizo que el rating le explote en la cara a Telefe.

Desde las 21 hs, cuando debía comenzar la entrevista, la audiencia se volcó al canal de las pelotas y los números empezaron a subir. Al momento, cuenta con 15 puntos de rating frente a 7.3 puntos que marca “Los ocho escalones”.

Algunas de las primeras declaraciones que realizó Wanda Nara tocaron temas delicados como la charla que tuvo con la China Suárez. Según relató, Mauro Icardi le aseguró que si lo dejaba, se retiraría del fútbol y le confirmó que se había encontrado con la actriz en un hotel de París.

"Tenemos una pareja chapada a la antigua, entiendo que un futbolista tiene 1 millón de posibilidades pero en nuestra relación esas cosas no van", contó la empresaria argentina a la conductora de Telefe. "Hoy confío en Mauro ciegamente y si está en una habitación con 500 mil mujeres sé que no va a pasar nada. Confío en él, sino no podríamos seguir", recalcó Nara.

"No era amiga de la China pero tuve una mirada machista y le eché la culpa a ella", agregó.

Entre los temas que más interesaban al público, la famosa explicó que se enteró de este romance de casualidad. Se encontraba la familia en su casa de campo cuando ella tomó el teléfono del futbolista para buscar una foto de su hija y vio los mensajes. También mencionó que, al hablar con la China Suárez le preguntó por qué había pedido tener una videollamada con ella días antes, en el recital de Camilo cuando ya estaba mensajeándose con su marido. Sin embargo, aclaró que todo lo de esa charla después del escándalo quedaría en privado.