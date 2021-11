Grave denuncia en La Plata: un nene de 1er grado sacó un cuchillo y amenazó de muerte a un compañero

Otra grave denuncia de violencia escolar se registró en las últimas horas en nuestra ciudad. Padres de la escuela Primaria Nº 9 Profesor Juan Francisco Jauregui, de 7 y 643, aseguran que ayer a la mañana un alumno de primer grado llevó un cuchillo y amenazó de muerte a otro. Además, según el relato de una madre que se comunicó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), se lo mostró al resto del curso.

"Es un nene que viene siendo muy violento desde hace meses y en las escuela no se hacen cargo de la situación", aseguró la mujer que prefirió mantener su nombre en reserva. Un grupo de padres fue a la puerta del colegio esta mañana a pedir explicaciones, y lo harán también al mediodía. "No queremos que vayan los niños porque corren riesgos de muerte", manifestaron, al tiempo que agregaron: "La maestra está ignorando a las madres preocupadas. Ayer no avisó de la situación violenta. Si los nenes no hubiesen hablado, hoy iban a la escuela con un nene que sacó un cuchillo".

Según contaron, se trata de un alumno "conflictivo del que nadie se hace cargo", por eso con esta situación ocurrida ayer muchos padres decidieron no mandarlos a la escuela "porque no está garantizada la seguridad", dijeron. "Desde la escuela no dan respuesta y dicen que no hay autoridades en este momento", aclararon, al tiempo que sostuvieron: "La cosa no es contra el nene, porque no tiene la culpa. Lo que pedimos es contención de la escuela".

La respuesta que les dieron las autoridades, según sus dichos, es que "van a realizar una reunión con la inspectora recién el viernes".

Cerca de las 11, este diario pudo saber que al menos dos inspectores de Educación se hicieron presentes en el lugar para tomar cartas en el asunto. Incluso habrían recibido a los padres que pedían explicaciones y se habría hecho presente la madre del nene al que apuntan como "violento".

Además EL DIA tuvo acceso al mensaje de WhatsApp que la familia del menor denunciado le habría enviado a la maestra. En el mismo refieren: "Recién llego a casa y me entero del episodio de hoy. Las disculpas obviamente no son suficientes. Ya pedí turno para tratarlo con un psicólogo pero no lo puedo seguir enviando a clases después de lo que pasó. Seguirá haciendo las tareas en casa y si es posible lo quisiera cambiar de turno también para la tranquilidad de los demás padres".