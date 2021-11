Iba en moto, se enganchó el cuello con un cable y protagonizó un grave accidente en Tolosa

Milagro en Tolosa: un motociclista que transitaba por la zona 531 y 8 se enganchó con un cable que colgaba a mitad de cuadra -desparramado también sobre el piso-, y tras engancharse, protagonizó un impactante accidente que lo dejó muy mal herido. En cuestión de segundos el cable se le enrolló alrededor del cuello, y con la violencia de la caída, casi termina en una tragedia.

El hombre, mayor de 70 años, iba tranquilamente a bordo de su motocicleta hacía avenida 7, y luego de volcar, quedó tirado en medio de dos autos. Consiente en todo momento, el damnificado pidió auxilio esbozando gritos de desesperación. Tras ser ayudado por un joven, minutos después también se hizo presente una ambulancia de SAME que lo trasladó al Hospital Gutiérrez.

En contacto con EL DIA, el hombre identificado como Ricardo, contó que "se salvó de milagro", y que actualmente "aún no se sabe porqué los cables estaban tan bajos". Asimismo se mostró descontento por el trato que tuvo con la médica que lo atendió: "Me maltrataron y voy a iniciar acciones judiciales", expresó.

"A la médica le pedí por favor que no me lleve en la ambulancia porque quería el patrullero para que realice el peritaje correspondiente. Yo estaba muy consiente de todo, me sentí secuestrado. Ella me dijo 'la médica soy yo y chau'. Para colmo cuando me bajaron me golpearon la cabeza en la parte de atrás, me llevaron como chancho", culminó.