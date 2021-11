Leandro Martini: el llamado tras el velorio de Maradona, su nuevo cuerpo técnico y su futuro en el fútbol

A casi tres meses de ser despedido de Gimnasia, y en una fecha especial a un año de la muerte de Diego Armando Maradona, Leandro Martini visitó la redacción de diario EL DIA, y en una faceta íntima y distendida, confirmó la separación de la dupla que conformaba con Mariano Messera, y que apostará como entrenador junto a su nuevo cuerpo técnico, del cuál también brindó detalles.

La charla no pudo empezar de otra forma: Maradona. Es que claro, Martini -junto a Messera- tuvo la responsabilidad de agarrar un fierro caliente tras la muerte del entrenador Tripero, y hoy a 365 de la desaparición física de Diego, reveló detalles desconocidos que se dieron la noche del velorio en Casa Rosada. "Hoy es un día especial, se lo extraña mucho. Aquel 25 de noviembre fue un día triste, recuerdo que el día que lo estaban velando en Casa Rosada fuimos con mi hermano y mi primo -antes de ir con la delegación-, sentíamos que quedándonos en casa nos faltaba algo", contó.

Tras asistir al velorio, aquella noche, su teléfono sonó y le llegó la noticia que debía agarrar el plantel de Primera: "Suena el teléfono, me llama Mariano -Messera-, que había hablado con Gabriel Pellegrino y que nos teníamos que hacer cargo enseguida del equipo. Nos movilizó mucho obviamente, a los pocos días se jugaba un partido importante con Vélez, fueron días tremendos", detalló.

"Nosotros entrenamos un viernes a la mañana, luego el sábado algo de pelota parada antes de jugar. En la charla técnica se nos caían las lágrimas, nos costaba hablar, nunca me la voy a olvidar. Había que ganar por todo, por el club, por Gimnasia, y por Diego, Esa fue la arenga, no se podía escapar el partido de ninguna manera, y así fue junto a Mariano y Nacho -Dahul-, y son cosas que no nos vamos a olvidar nunca", dijo.

SU RELACIÓN CON DIEGO

"Tuvimos la suerte de compartir charlas en los entrenamientos, uno lo veía tan feliz, tan simple, y sabíamos que era tan inmenso mundialmente de donde lo mires, pero demostraba simpleza, era generoso. Se daba un ida y vuelta en la charla".

"Yo en el '86 tenía 12 años y todos queríamos ser Diego, después que esté es tu club, al que amás, y tener esa bendición de compartir charlas, es un tesoro que te llevas para siempre".

BALANCE DE SU PASO EN GIMNASIA

"Sé que tuvimos una etapa buena, había muy buen plantel con jugadores importantes que había formado Diego y Méndez, era muy rico y dio sus frutos. Yo estoy triste por el final, teníamos expectativa de seguir creciendo, con el plantel que se terminó formando, pero me quedo con cosas muy buenas".

"Trabajar en Gimnasia lo es todo, lo que significa para nosotros, eso es importante. Hubo cosas buenas, cosas que no fueron buenas tampoco. El covid nos jugó una mala pasada, y eso también siento que fue un quiebre. Fueron 10 meses inolvidables".

YA NO EJERCE DE ODONTÓLOGO

"Estoy esperando volver a dirigir. No estoy ejerciendo de odontólogo, porque tengo ganas de seguir, desde lo personal hubiese querido seguir en Gimnasia, pero no deja de ser realmente algo positivo esta experiencia, fueron 10 meses seguidos, no es poco, es una experiencia para poder revalidarla, de ver que pasa".

EL DIVORCIO CON MESSERA

"Vamos a trabajar separados, cada uno con su cuerpo técnico. Los dos tenemos ganas de seguir, Mariano es un amigo, lo hemos hablado, sabíamos que podía llegar hacer así, en algún momento hubo charlas, pero después se fue dilatando y ahora cada uno buscará su horizonte por cada lado."

"Ya quedó establecido. Cada uno tiene su cuerpo técnico. Trabajé bárbaro con Mariano, es más, nos miramos y ya sabemos que quiere cada uno. No fueron solo 10 meses, fue más de cuatro años, también en Reserva".

SU NUEVO CUERPO TÉCNICO

"Ahora estoy con Lucas Ochandorena, Martín Paolo Rosso y Hernán Helario, como entrenador de arqueros. Sabemos que es difícil, pero nosotros necesitamos una oportunidad, no es fácil, así que trataremos de seducir para que nos den una chance".

UN MOMENTO

"Yo creo que tuvimos una buena etapa, hubo muy buenos partidos, y uno de los mejores que tuvimos, y perdimos, fue contra Banfield. Le dimos un poco la impronta que le queríamos dar el equipo. Logramos sacarle la pelota, jugar nosotros también. Sé que hasta el covid teníamos la verdad chances certeras de clasificar a esos cuartos de final. Los 18 casos positivos en el plantel no nos ayudaron. El ideal tendría que haber sido reforzar ese plantel, ya era muy bueno, pero era necesario".

"Los enojos o cuestiones deben quedar de lado, quedan para uno, obviamente no me gusta perder en nada, pero ahora el Club está bien, en paz, y Gimnasia está sobre todas las personas. El dolor quedará para mí, pero no hablaría mal en este momento", culminó.

La nota se puede ver y escuchar en el video principal que se encuentra en la parte de arriba