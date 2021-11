VIDEO. "Me amenazaron": el drama de la mujer de 91 años que ayudó a rescatar una nena en La Plata

Dominga Arzuaga, la vecina de 91 años que el fin de semana ayudó en el operativo de rescate de una nena de 1 año que permaneció varias horas encerrada en la habitación de una pensión de Villa Elvira, en La Plata, denunció fue amenazada por la progenitora de la chiquita.

"Me amenazaron. Vino la mujer, me golpeó la puerta y me dijo: Vas a ver. Cómo me hiciste esto. Voy a venir con los de la calle 1 y te voy a hacer pelota'", señaló hoy la mujer nonagenaria en medio de un contexto de preocupación por esa situación.

"Estoy preocupada. Hablé con la policía, vinieron. Pero ojalá vengan y los saquen de una vez, así me aseguro un poco", subrayó.

Cabe remarcar que la mujer está a cargo de una pensión en 74 entre 3 y 4, en donde alquila algunas habitaciones.

El caso salió a la luz ayer, cuando se conoció que Dominga dio aviso en la comisaría Octava que en una de las habitaciones en donde vive una familia, una nena de 1 años permaneció encerrada y llorando entre el mediodía y el atardecer del domingo.

Al llegar efectivos policiales al lugar se encontraron con la chiquita desnuda, llorando, con mucha hambre y con algunas quemaduras en el brazo. Tras ello, le dieron una merienda, la vistieron y le brindaron contención.

Según información calificada, la madre de la chiquita realiza trabajo sexual en la zona roja y en cercanías de la estación de trenes de La Plata. Por el hecho intervino la fiscalía de turno a cargo del fiscal Carlos Romero, en el marco de una causa por "abandona de persona menor de edad".