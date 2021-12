La empresa PETA presentó su línea de ropa hecha con "carne humana"

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) presentó una innovadora línea de ropa con supuesta "carne humana" para visibilizar el impacto social de usar pieles de animales. La línea de indumentaria fue bautizada Urban Outraged.

A través de un comunicado de prensa que acompañó al lanzamiento, PETA informó que las prendas están realizadas en “cuero fino” y, al mirar los diseños con detenimiento, se pueden ver rostros humanos. Urban invita a sus compradores a preguntarse qué llevan puesto, al lucir prendas con restos de animales.

La empresa de indumentaria rememoró el famoso traje de la película Buffalo Bill, “El Silencio de los Corderos”, que data de hace treinta años. Además, esta nueva temporada bautizó a cada una de las prendas con los nombres proverbiales de las supuestas personas que fueron sacrificadas.

Una aclaración que hicieron las autoridades de PETA es que, si bien estas prendas están en exposición en vidrieras, no son comercializadas, sino que forman parte de una campaña de concientización.