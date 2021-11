Una noche a todo gol de Racing, Platense, Unión y Central Córdoba

Con muchos goles siguió anoche la ronda de partidos de la fecha 23 de la Liga Profesional. Racing venció 3-1 a Unión y Lisandro López anunció que no seguirá en la Academia tras el presente torneo. En los demás partidos, Central Córdoba goleó 5-0 a Arsenal, Unión 3-0 a Atlético Tucumán y Platense venció 4-2 a Huracán.

RACING 3 - LANÚS 1

Racing (3): Gastón Gómez; Pillud, Sigali, Nery Domínguez y Joaquín Prado; Moreno y Mauricio Martínez; Alcaraz, Lisandro López y Tomás Chancalay; Copetti. DT: F. Gago.

Lanús (1): Lautaro Morales; Braian Aguirre, Matías Pérez, Nicolás Burdisso y Bernabei; Lautaro Acosta, Morel, Esquivel y Malcorra; Sand y José López. DT: L. Zubeldía.

Goles: PT 36m. Sand (L); 38m. López (L); 41m. L. Sigali (R). ST 42m. Alcaraz (R).

Cambios: PT 30m. J. Correa por Chancalay (R). ST J. Cáceres por Pillud (R); 14m. F. Pérez por Morel (L), L. Di Plácido por Aguirre (L); 25m. L. Orban por Domínguez (R), P. De la Vega por Acosta (L); 31m. I. Galván por Martínez (R), F. Domínguez por López (R); 36m.Á. González por Bernabei (L); 37m. A. Rodríguez por Esquivel (L).

Amonestados: Alcaraz, Martínez y Moreno (R); Burdisso, Acosta, Bernabei y Facundo Pérez (L).

Estadio: Cilindro.

Árbitro: Darío Herrera.

UNIÓN 3 - AT. TUCUMÁN 0

Unión (3): Moyano; Blasi, Calderón, Brítez y Corvalán; Roldán, Portillo y Nardoni; Machuca, Juan M. García y Gastón González. DT: G. Munúa.

Atlético Tucumán (0): Lucchetti; Campos, Osores, Yonathan Cabral y Risso Patrón; Ruíz Rodríguez, Leonardo Heredia, Erbes, Bustos y Ramiro Carrera; y Augusto Lotti. DT: M. Anastacio.

Goles: PT 33m. Juan M. García (U), de penal; 39m. Juan M. García (U). ST 7m. Juan M. García (U).

Cambios: ST 11m. J. Pereyra por Erbes (AT), R. Tesuri por Carrera (AT); 13m. N. Cordero por García (U), N. Peñailillo por Gastón González (U); 19m. C. Menéndez por Lotti (AT); 34m. Mauro Pittón por Juan Portillo (U) y Marco Borgnino Juan Nardoni (U); 37m. N. Laméndola por Heredia (AT), Ó. Benítez por Ruíz Rodríguez (AT); 42m. L. Esquivel por Corvalán (U).

Amonestados: Bustos, Carrera, Erbes, Portillo, Cabral y Ruíz Rodríguez.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

CTRAL. CÓRDOBA 5 - ARSENAL 0

Central Córdoba (5): Rigamonti; Bettini, Maciel, Sbuttoni y Nahuel Banegas; Melano, Cristian Vega, Soraire y Alejandro Martínez; Sebastián Ribas y Milton Giménez. DT: S. Rondina.

Arsenal (0): Alejandro Medina; Julián Navas, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez y Tadeo Rodríguez; Picco, Dardo Miloc, Farioli y Antilef; Nicolás Castro y Sepúlveda. DT: D. Espínola.

Goles: PT 20m. M. Giménez (CC), de penal; 22m. S. Ribas (CC); 34m. L. Melano (CC). ST 19m. S. Ribas (CC); 35m. M. Giménez (CC).

Cambios: ST L. Albertengo por Castro (A), F. Kruspzky por Antilef (A); 20m. N. Mazzola por Sepúlveda (A), E. Viveros por Farioli (A); 23m. F. Andueza por Sbuttoni (CC), P. Argañaraz por Ribas (CC); 27m. L. Torres por Soraire (CC), C. Lattanzio por Banegas (CC); 32m. L. Sequeira por Martínez (CC).

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Silvio Trucco.

PLATENSE 4 - HURACÁN 2

Platense (4): De Olivera; Schott, Lomónaco, Nahuel Iribarren e Infante; Tijanovich, Iván Gómez, Hernán Lamberti y Curuchet, Matías Tissera y Bertolo. DT: C. Spontón.

Huracán (2): Marcos Díaz; Ismael Quílez, José Moya, Jonatan Galván y César Ibáñez; Hezze, Jhonatan Candia y Franco Cristaldo; Jonás Acevedo, Rodrigo Cabral y Enrique Triverio. DT: F. Kudelka.

Goles: PT 15m. M. Tissera (P), de penal; 29m. R. Cabral (H); 44m. M. Tissera (P). ST 6m. M. Tissera (P); 39m. B. Mansilla (P); 44m. J. Moya (H).

Cambios: ST 13m. M. Cóccaro por Candia (H), N. Silva por Acevedo (H); 19m. M. Begado por Bertolo (P), I. Schor por Curuchet (P); 28m. T. Sandoval por Tissera (P), L. Vera por Cabral (H); 38m. B. Mansilla por Tijanovich (P), F. Baldassarra por I. Gómez (P); 40m. R. Lozano por Quilez (H).

Estadio: Ciudad de V. López.

Árbitro: Fernando Echenique.