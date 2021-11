Alberto Fernández, junto a Evo: “Brasil tuvo la suerte de contar con una Corte Suprema digna”

Alberto Fernández participó de la presentación del libro “Evo: Operación Rescate. Una trama geopolítica en 365 días”, de Alfredo Serrano Mancilla, junto al ex presidente boliviano y al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa.

El texto relata la turbulenta salida de Morales de su país el 10 de noviembre de 2019, cuando después de numerosas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, y una auditoría de la OEA en marcha para evaluar las irregularidades, el líder cocalero renunció a la presidencia.

"El único país que cambió de cuajo las estructuras económicas fue Bolivia" que "nacionalizó con inteligencia, discutiendo con las empresas privadas para que el Estado no perdiera y eso no se lo perdonaron", dijo Fernández.

En ese contexto, comparó la sitiuación de Evo Morales con al situación judicial que enfrentó el ex presidente Lula da Silva en Brasil y la ex presidenta Cristina Kirchner. “Brasil tuvo la suerte que hasta aquí no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte digna, capaz de auto revisarse... Y hoy Lula está libre”, aseguró Fernández.

“Lo que padeció Lula no es distinto a lo que padeció Cristina y padece Rafael Correa”, insitió Fernández quién arremetió durante la presentación contrra la OEA y, en particular contra Luis Almagro, su secretario general.

“Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió ‘no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo’”, expresó Fernández en la presentación del libro “Evo. Operación rescate”, en la embajada de México.

Añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- “preservar la vida de Evo de la peor maldad”.

Elogios a Evo Morales

"Yo siento que a Evo no lo salvó ni Alberto Fernández, ni Manuel López Obrador, fuimos instrumentos de una voluntad de un pueblo que lo cuidó y lo ayudo a salir", sostuvo Alberto Fernández.



En ese sentido, recordó que cuando participó en Bolivia de la asunción del actual presidente, Luis Arce, le "impresionó como me agradecían haberle salvado la vida a Evo. A Evo lo salvaron ellos, cada boliviano y cada boliviana".



"La Argentina es tu casa acá te queremos, te respetamos", enfatizó Fernández ante la atenta mirada de Evo Morales y el autor del libro Alfredo Serrano Mancilla.



El presidente cerró su intervención señalando que “Evo: Operación Rescate” -un libro sobre las angustias del exmandatario de Bolivia durante el año transcurrido desde el golpe de Estado en su país- no solo lo relata la historia de la operación que salvó la vida de Morales, sino también que "permitió que hoy Bolivia sea gobernada por gente digna".