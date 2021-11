“Pensé en un accidente o en un asalto, no en un asesinato”, dijo un vecino

En la cuadra de Tolosa donde el mecánico Alejandro Fernández tenía su taller, la confirmación de que el también teniente de la Policía perdió la vida por haber sido asesinado de un tiro en la cabeza, causó sorpresa y profundizó el dolor.

Uno de los vecinos que experimentaba ambas sensaciones, a cambio de no revelar su identidad, en la tarde de ayer, a pocos metros del taller de Fernández, le dijo a EL DIA que “cuando me enteré que la autopsia permitió saber que a Alejandro lo mataron, no lo podía creer”.

“Pensé que podía haber sufrido un accidente, mientras trabajaba o que podía tratarse de un asalto, pero jamás que fue un crimen por algún otro motivo”, consignó.

Consultado sobre si en la cuadra hay cámaras de seguridad que pudieran haber identificado al o los asesinos, respondió que “tengo entendido que él tenía cámaras en el taller, pero que al parecer no estaban funcionando”.

El mismo frentista ponderó que el mecánico “era querido y respetado”.

Y enfatizó que “por eso cuesta hacerse a la idea de que alguien pudiera haber tenido un problema importante con él”.

Enseguida remarcó que “Alejandro siempre estaba pendiente de sus vecinos y realmente nos causó mucha sorpresa que haya pasado algo así”.

Asimismo, reconoció que “quedó tristeza en el barrio” y reflejó que “cuesta pensar que ahora no lo veremos más arreglando algún auto afuera, porque el taller es chico. Es la imagen con la que todos nos encontrábamos acá cuando salíamos a la calle”.

Y al igual que lo hicieron otros vecinos de la cuadra, el hombre trajo a su memoria el recuerdo de un gesto de Alejandro Fernández que lo enaltece.

“Lo que hizo cuando se produjo la terrible inundación de La Plata en el año 2013, describe lo que Alejandro era como persona. Estuvo largas horas rescatando a vecinos con su gomón. Así era él, muy solidario”.

Por otra parte, ayer se vio a un ramo de flores en el picaporte de la puerta de una propiedad de la víctima, que está al lado de su taller.