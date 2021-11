Manes: "Hay un nuevo radicalismo que está de pie y quiere convocar a una coalición desde el centro"

El candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos Facundo Manes consideró hoy que la UCR busca convertirse "en la columna vertebral de un nuevo espacio de centro popular" y afirmó que existe "un nuevo radicalismo que está de pie y quiere convocar a una coalición que no esté en los extremos".

En diálogo con Radio 10, el neurocientífico dijo que cuando aceptó el ofrecimiento de postularse "lo honraba ser parte, pero que quería un radicalismo de pie, firme, que sea la columna vertebral de un nuevo espacio de centro popular". En esta línea, consideró que hoy la UCR tiene una "oportunidad histórica" como la que protagonizó en 1983, cuando bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín "encauzó la voluntad de millones de argentinos que querían vivir en democracia". "Esta vez debemos enfrentar los desafíos del siglo XXI y el progreso. Es algo que debe hacerse desde el centro. La grieta nos embrutece. Existe un nuevo radicalismo. que aspira a tener un rol más pujante", subrayó.

Manes afirmó que desde las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras ser derrotado por Diego Santilli en la interna, "se entiende que las coaliciones no son de un solo color", al celebrar que se hayan unificado las listas del espacio.

En otro tramo de la entrevista fue consultado por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía, a manos de un delincuente reincidente, y prefirió "no hacer declaraciones políticas que usaran esa desgracia". "Mientras sea sistemáticamente vulnerado el derecho a llevar una vida tranquila y segura, seguirá profundizándose el abismo entre la sociedad y la dirigencia. El domingo no debe haber festejos, gane quien gane. No es un momento para que la dirigencia festeje nada, sino de humildad, de abrazar el dolor de la gente", aseveró.

Finalmente, consultado sobre si estaba preparado para que el Frente de Todos mejorara en las elecciones del domingo sus números en relación a las PASO, Manes respondió que "nunca miraba encuestas", y estimó que existe "una fractura de la gente vulnerable con la dirigencia" del oficialismo.