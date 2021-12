Una comisión argentina negociará la deuda con el FMI en Washington: Guzmán no viaja

Funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central viajarán este sábado rumbo a Washington para reunirse con el directivos del FMI e intentar avanzar en un acuerdo por la deuda, según se informó hoy oficialmente.

El objetivo es "continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito, para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en 2018", anticipó el Palacio de Hacienda. Además, fuentes oficiales indicaron que no está previsto que venga al país una delegación del FMI.

En junio de 2018 el Gobierno de Mauricio Macri anunció un en octubre de ese año. Pero, a junio de 2019, la Argentina recibió la última transferencia y acumuló desembolsos por un total de U$S44.154 millones, cuyos vencimientos son los que ahora la administración de Alberto Fernández busca renegociar.

Las negociaciones por el acuerdo del programa "Stand By", por el cual nuestro país recibió U$S 50.000 millones primero y más tarde otros U$S 7.000 millones entre 2018 y 2019, comenzaron ni bien asumió el Gobierno del Frente de Todos y tomaron fuerza tras la reestructuración de la deuda con los acreedores privados en agosto de 2020. En este marco, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, garantizó la semana pasada ante empresarios que el Gobierno buscará "por todos los medios" un acuerdo con el Fondo Monetario.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que las autoridades del organismo acepte un acuerdo que nos permita continuar con este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado", puntualizó el funcionario. También el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que "el principal escollo" para mantener la estabilidad del país "es la deuda con el FMI". "El principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el FMI, que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando", sostuvo.

Por su parte, Fernández anunció recientemente que enviará al Congreso un proyecto de ley con el marco del programa que se discute con el FMI. "En la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el 'Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable'", dijo el jefe de Estado.