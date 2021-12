VIDEO. "Si yo estaba, no bajaba": Tevez disparó contra Román por el episodio del micro

Cada vez que aparece en escena haciendo declaraciones, Carlitos Tevez capta toda la atención. Y esta vez no fue la excepción. El Apache reapareció tras el título de Boca Juniors en la Copa Argentina y opinó, a su estilo, sobre las actitudes de Edwin Cardona y el recordado episodio protagonizado por Riquelme cuando hizo bajar del micro al plantel para "felicitarlo".

Carlos Tevez, en @liberotyc: "SI YO ESTABA EN EL MICRO, NO BAJABA". pic.twitter.com/FEYh6Wsalg — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2021

En ambos caso, Carlitos estuvo muy duro. Sobre Cardona opinó: "Tengo una amistad muy grande con el Gordo y es difícil ponerme del lado del hincha y de un amigo. Se equivocó en un momento muy delicado porque Boca iba a jugar los octavos de la Libertadores y todos saben que el hincha está esperando ganarla. Se equivocó cuando no se tenía que equivocar y lo que haga ahora, es tarde. Como jugador, todos sabemos que es indiscutible. Pero hay momentos y momentos para equivocarse. Más sabiendo que no tenía contrato con Boca y tenía que hacer todo a la perfección. Ahora es difícil que el club haga una oferta por él".

Cuando le preguntaron por el episodio del micro del plantel xeneize después de la derrota con Gimnasia en la Bombonera, Tevez dijo: "Si yo estaba, no bajaba del micro. Le decía que viniera él y nos felicite arriba, era lo más correcto. ¿Por qué nosotros teníamos que bajar? Yo hubiera hecho eso. Los jugadores bajaron y listo. Después no sé qué pasó adentro del vestuario. Encima con la calentura de perder un partido... El que fue jugador sabe que no le gusta perder ni a la bolita".