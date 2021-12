El ex Soda Stereo, Charly Alberti y una sorpresiva confesión sobre su pasado

Charly Alberti, el ex integrante de Soda Stereo fue uno de los cuatro invitados del último almuerzo del año en Canal Trece, a cargo de Juana Viale. En la mesaza también estuvieron presentes la actriz Mercedes Funes, la actriz Eugenia Tobal y el cantante Alejandro Lerner.

El músico que acompañó a Gustavo Cerati y Zeta Bosio hacia el camino de la fama habló a corazón abierto de momentos muy importantes de su vida. Su pasado musical, su familia y seres queridos fueron tópicos que no faltaron en una charla agradable para Almorzando con Mirtha Legrand.

Una confesión del pasado fue la que sorprendió a todo el público, que escuchó atentamente a Alberti. Se trata sobre su padre, un músico de jazz argentino altamente reconocido y aún recordado por la dirección de la orquesta Jazz Casino.

Juana Viale le preguntó al músico sobre una creación poco conocida que hizo su padre y que nadie imaginaba antes. “Mi papá compuso ‘El elefante trompita’”, comenzó la anécdota. Él no se enteró hasta que tuvo 18 años.

Sin embargo, aclaró que la voz de la canción original no la grabó su progenitor, sino un amigo porque a él “le daba vergüenza”. Cuando se enteró, Charly no dudó en reclamarle no haber sabido antes ya que durante su infancia siempre estuvo presente esta obra infantil.

Según agregó, el padre del ex Soda Stereo tenía pudor de su creación, puesto que el jazz poco tenía que ver con las canciones de niños.