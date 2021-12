El llamado de atención de un asesor del Gobierno tras la flexibilización de restricciones

El médico clínico e integrante del comité de asesores del Gobierno, Luis Cámera, insistió hoy en mantener el uso "del barbijo, cierto distanciamiento y vacunación" porque advirtió que "podemos llegar a fin de año con 6.000 casos diarios" de coronavirus, a la vez que consideró que la implementación del pase sanitario se "puede ampliar" a más actividades.

"En los últimos quince días se perdió el uso de barbijos en lugares donde la gente está concentrada que justamente es donde hay que usarlo", aseguró el médico.

En declaraciones a la prensa, el especialista advirtió que de continuar la actual progresión de contagios "para fin de año, podemos llegar a 6.000 casos diarios" y señaló que "eso se hubiera arreglado si la gente usa el barbijo y se vacuna". "Hay un grupo grande que no se está yendo a vacunar, pero las vacunas están", afirmó.

"Hay un montón de gente que todavía está con una sola dosis y con la variante Delta y con Omicron no sabemos todavía, pero da la sensación de que es igual, una dosis no te alcanza; una de cada dos personas se puede infectar", indicó.

Para evitar una nueva ola de coronavirus en el país, Cámera remarcó la importancia de continuar con los cuidados, entre los que destacó "la ventilación de los lugares, el barbijo y la vacunación". "Todo se puede hacer; no son cosas difíciles", subrayó el médico y aclaró que "no se habla de cuarentena" sino de "cuidados mínimos básicos porque tenemos que convivir con el virus". En este sentido, agregó: "El virus se quedó, no lo podemos eliminar. Lo podemos contener".