Se hisopó, en la APP le salió positivo y a los 5 días el hospital le dijo que no tiene Covid

Un insólito caso ocurrió en las últimas horas y tiene a una vecina platense como protagonista. Se trata de Silvia Pinedo quien denunció que se fue a hisopar, la APP Cuidar le avisó que tenía Covid, se encerró y a los 5 días se enteró que el resultado fue negativo.

"Recibí dos resultados distintos", denunció a EL DIA la mujer, visiblemente indignada por la situación que le toca atravesar. Según contó, el viernes pasado acudió al Hospital Italiano debido a que tenía síntomas compatible con el coronavirus. Es por eso que la sometieron a un hisopado. Al otro día, al consultar en la aplicación exclusiva para los seguimientos oficiales de los casos afectados por el virus que hace estragos en todo el mundo, le avisan que su test dio positivo.

Allí mismo se aisló en su domicilio en procura de no mantener contacto con nadie para no expandir la enfermedad. "Estuve cinco días guardada en mi casa, sin compartir con nadie y muriéndome de hambre porque no tengo quien me haga mandados", dijo Pinedo a este diario.

Lo cierto es que hoy, alertada por una amiga que le aconsejó consultar en el nosocomio cuál fue el resultado de su hisopado, se encontró con la sorpresa de que el test había sido negativo. La vecina platense envió al WhatsApp de EL DIA los documentos que acreditan los resultados opuestos del mismo hisopado.

"Si la APP está andando mal tienen que decirlo, no puede ser que estuve encerrada en mi casa, preocupada, y no tenía Covid", se quejó Pinedo