Un cantante platense y otros dos hombres denuncian a una joven por acoso y amenazas: "Me volvía loco"

Una joven, quien en su red social de Instagram cambia su identidad y se hace llamar Agustina Solari, está acusada de reiterados actos de acoso, amenazas y extorsiones contra al menos tres hombres, uno de ellos es Lucas Gaspari, un conocido cantante de nuestra ciudad. Incluso, según consta en las denuncias, ha llegado a amedrentar a las parejas de sus presuntas víctimas.

“En un principio señala que ella siempre es la víctima y busca ese rol, luego amedrenta y extorsiona bajo la amenaza de realizar denuncias y nos ha hecho vivir un calvario”, cuenta una de las personas que en estas horas se acercó hasta el fuero penal de la capital bonaerense a radicar el tercer descargo contra Ledesma.

Según precisaron las fuentes, la mujer modifica su apellido en redes sociales debido a que posee denuncias previas. Cabe señalar que esta semana la fiscalía 17 de La Plata a cargo de Eugenia Di Lorenzo, solicitó que se dicte una restricción perimetral contra Ledesma, el pedido fue avalado por el Juzgado de Garantías en turno. De esta y la acusada no podrá acercarse a menos de 500 metros de Gaspari ni asistir a su lugar de trabajo siendo este el bar Dunn ubicado en 11 entre 47 y 48.

"No se dan una idea el daño que hizo esta mujer. La vi dos veces. Hace dos meses que me la volví a cruzar y me amenazaba y me decía que si no nos veíamos se iba a matar, me amenazaba que me iba a escrachar. Me salía con falsos embarazos. Me volvía loco", sostuvo el cantante, uno de los que presentó la denuncia en la Justicia. Y contó que "el último hecho de violencia fue en el show que hicimos en el bar Dunn, donde esperó a que terminemos de tocar y me tiró un vaso de vidrio delante de toda la gente y tuve que llamar a la policía".