VIDEO. Furor en los cines de La Plata por el estreno “Spider-Man: Sin camino a casa”

El mítico Hombre Araña volvió hoy a los cines y en La Plata es furor. En una recorrida que hizo este diario, las salas platenses explotaron y hubo largas colas para ingresar. En su mayoría eran jóvenes pero también el personaje de Marvel tuvo a sus fans más entrados en años.

Tal fue la atracción que la venta on line en el sitio de los cines de nuestra ciudad se vio saturada. Ayer hubo una función avanzada con cifras récord de venta anticipada en todo el mundo que apuntan a que la tercera aventura de Tom Holland en la piel de Peter Parker, lo que marca que va camino a ser el estreno más taquillero de los últimos años.

Tanto en el cine Ocho como en el Rocha las filas fueron muy largas y allí los chicos expresaron su ansiedad por entrar a la sala y conocer el nuevo filme del arácnido más famoso del mundo.

Entre los fans, la carrera por ser uno de los primeros en ver “Spider-Man: Sin camino a casa” fue sido vertiginosa: en EE UU se vendieron más de tres millones de entradas en 24 horas y en México hubo peleas en la taquilla de unos cines después de que se colapsara la venta por internet. Los cines platenses agotaron todas sus funciones anoche, y muestran por primera vez en mucho tiempo a los cines rebosantes de espectadores, tras el vacío provocado por la pandemia: el arácnido superhéroe es la gran apuesta de los cines locales, que habrían vendido más de medio millón de entradas anticipadas.

Tal como informó hoy EL DIA, lo curioso es que esta película podría no haber visto la luz si Holland no hubiera intervenido en 2019 para que Disney (dueña de Marvel) y Sony (propietaria de los derechos de Spider-Man) acordaran financiarla después de que rompieran su contrato anterior. Había mucho en juego. Las dos entregas anteriores, “Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Spider-Man: Far From Home” (2019) recaudaron más de 2.000 millones de dólares en cines conjuntamente.

“Sony y Marvel, ya sabes, tuvieron una pequeña ruptura, necesitaban un poco de terapia de pareja, y me las arreglé para que lo hicieran. Lo logramos y aquí estamos de vuelta”, recordó el británico que, con 25 años, es el protagonista del filme que más dinero ha dado a Sony en sus 95 años de historia. Holland y el director Jon Watts han logrado reanimar el entusiasmo por el superhéroe arácnido a pesar de que andaba muy trillado, con una primera trilogía protagonizada por Tobey Maguire entre 2002 y 2007 y otras dos películas, en 2012 y 2014, donde Andrew Garfield se enfundó el traje arácnido.

Su secreto ha sido aportar un tono despreocupado e inocente que diferencia a esta trilogía, no solo de las cintas anteriores, sino del tono solemne de las últimas películas de Marvel. Ahora, “Spider-Man: Sin camino a casa” vuelve a saltarse las normas y revela la identidad del superhéroe, algo que ocurrió en el cierre de la anterior película y con lo que Peter Parker tiene que lidiar en esta tercera entrega.