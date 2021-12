River y Colón, las finales del ascenso y tenis, la agenda deportiva de hoy para ver por la TV

River y Colón por el Trofeo de Campeones, el Leeds de Marcelo Bielsa, Sevilla vs. Atlético de Madrid y Andy Murray vs. Andrey Rublev forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 18 de diciembre, desde la mañana y hasta la medianoche.

FÚTBOL

Trofeo de Campeones 2021

21.10 River vs. Colón. Fox Sports Premium y TNT Sports

Premier League

12 Aston Villa vs. Burnley. ESPN

14.20 Leeds vs. Arsenal. ESPN

Liga de España

10 Rayo Vallecano vs. Alavés. ESPN 2

12.15 Real Sociedad vs. Villarreal. ESPN 2

14.30 Barcelona vs. Elche. DirecTV Sports

17 Sevilla vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports

Serie A

11 Atalanta vs. Roma. ESPN en Star+

16.45 Cagliari vs. Udinese. ESPN 3

Primera B

17 Colegiales vs. Sacachispas. La final por el segundo ascenso a la Primera Nacional, partido de vuelta. TyC Sports

Primera C

20 Ituzaingó vs. Argentino de Merlo. La final por el segundo ascenso a la Primera B, partido de vuelta. DirecTV Sports

Bundesliga

11.30 RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld. ESPN en Star+

11.30 Hoffenheim vs. Borussia Moenchengladbach. ESPN en Star+

11.30 Bochum vs. Union Berlin. ESPN en Star+

14.30 Hertha Berlin vs. Borussia Dortmund. ESPN 2

TENIS

El torneo de exhibición de Abu Dhabi

10 Rafael Nadal vs. Denis Shapovalov. Por el tercer puesto. ESPN 3

12 Andy Murray vs. Andrey Rublev. La final. ESPN 3

BÁSQUETBOL

21.30 Ferro vs. Quimsa. Liga Nacional. DirecTV Sports