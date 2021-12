Viajar solo: turismo sin base doble

Muchos adultos lo tienen como una materia pendiente; otros tantos ya se han aventurado a hacerlo. Para los jóvenes, es mucho más simple, lo hacen con más frecuencia. Viajar en singular -así como ir al cine o al teatro solo, por citar apenas dos ejemplos- no siempre fue bien visto. Y lo hacían quienes no tenían otra opción. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, cada vez hay más personas, de todas las edades, que lo eligen. Pasar tiempo con uno mismo; conocer otros lugares y otras culturas; profundizar en determinadas autopercepciones. Un viaje en soledad, por más que el concepto parezca trillado, es en verdad siempre un viaje hacia el interior de uno mismo. Desafiando miedos, cumpliendo deseos. Con una mochila al hombro y no mucho más que eso.

Hay turistas que emprenden viajes de placer, y otros que involucran distintos programas laborales. En el caso de Maité D’Atri (19), estudiante de turismo y hotelería, ella participa de un plan de “Work and travel” y partió hace poco más de diez días a Estados Unidos. “Estoy en Snowshoe Mountain, un pueblo súper chico del estado de Virginia Occidental que queda literalmente en la cima de la montaña. La posibilidad de este viaje se dio porque siempre tuve la idea de realizar este programa y el verano pasado me puse a investigar. Tuve varias charlas informativas con empresas y ya en marzo firmé el contrato. Hace días que llegué, y estoy todavía en la etapa de training. Me queda una clase para arrancar”, cuenta la joven, desde el invierno estadounidense, vía WhatsApp.

“Sola, sola, sola, nunca había viajado. Y menos a otro país. La experiencia viene bastante bien. Me hice amigas de Argentina, de Brasil y Perú... Hay mucha buena onda y estamos todos en la misma situación. Obviamente que extraño. Extraño mucho a mi familia y la comida argentina”, dice Maité, cuyo último posteo en Instagram la muestra abrigadísima y solo escribiendo “Mamá, estoy bien”. Dice que la tecnología la hace sentir cerca de los suyos y también hace que sus padres estén tranquilos.

“La experiencia de viajar sola como turista la voy a hacer cuando termine de trabajar acá. Me voy el 2 de abril, así que iré a Nueva York o Washington o ambas ciudades. Ahí lo voy a experimentar más, porque acá estoy con los chicos del programa. Creo que me va a gustar siempre viajar en compañía, ¡pero hay que probar!”, asegura.

Betina Rolfi viajó sola por primera vez a México a visitar a sus amigas

VENDER EL TABÚ PARECE SER LA CLAVE

Sergio Ligero (62) es profesor jubilado. Aún sigue trabajando en una escuela, que es una cooperativa, porque es uno de sus miembros. Tiene pareja, hijo, pero ha realizado numerosos viajes solo. ¡Y le encanta hacerlo!

“Mis primeros viajes solo fueron por América Latina y por Europa. Ahí no sentí muchas cosas especiales porque, aunque son distintos matices, estamos dentro de una misma cultura. Cosa muy distinta me pasó cuando fui por primera vez a Turquía. Durante el viaje no dormí en el vuelo, estaba como nervioso. Y me pasó que cuando llegué, tomé un tranvía eléctrico impresionante y cuando bajé con mi mochila -en esa época no había celulares, ni Google que te indique un hostel-, le pregunté a una persona por donde estaba el hostel y me respondió lo más bien. Ahí me sentí muy a gusto en un destino un poco más exótico que de costumbre, donde tenía una gran incertidumbre sobre cómo iba a ser adaptarse”, recuerda.

Sergio Ligero, aunque tiene mujer e hijos, viaja solo

“He viajado con mi hijo, con amigos, con mi pareja... Viajo solo cuando no me pueden acompañar, o por los destinos o por el tiempo. Estoy muy acostumbrado a hacerlo; y me gusta. También me gusta hacerlo acompañado, que es hermoso. Pero cuando por algún motivo no puedo ir con alguien, lo hago solo. En todos los viajes que he hecho solo, siempre tuve muy buenas experiencias. Nunca me pasó nada extraño, ni siquiera en destinos como Asia y África. Uno siempre se encuentra con gente en el camino que hace que uno, parte del viaje, vaya también acompañado. El hecho de viajar une. Uno se encuentra en distintas partes del mundo, con personas que están en la misma situación que uno, conociendo un lugar”, repasa.

“He tenido varios viajes que me marcaron. Tuve la gran suerte de viajar a Siria antes de la guerra. Estaba solo. Iba por 15 días y me quedé 30. Fue un viaje que me marcó mucho porque en ninguna parte del mundo viví la hospitalidad tanto como por parte de los sirios. Recorrí todo el país; fue algo increíble. También estuve en India, Vietnam, Camboya. Estuve solo y fue realmente increíble. Yo hablo un poco de inglés, algo de francés e italiano, pero, por ejemplo, en Camboya pocos lo hacen. Uno tiene que acostumbrarse al lenguaje universal que es el de las señas. Cuando dos personas quieren comunicarse, lo pueden hacer. No hay que tener miedo a no saber idioma. Uno puede viajar a cualquier lado sin saber el idioma. Solo hay que perder el miedo a hacerlo”, asegura Sergio, que está planificando un recorrido por la Patagonia junto a su pareja y proyecta para abril un viaje a Santiago de Compostela… solo.

Susana Mondino ya pasó los 80 y viajó sola a México en 2017 y en 2018

“Uno no tiene que tener miedo. Es lindo hacer viajes en compañía porque uno puede compartir. Pero para mí lo más rico de viajar solo es que me ha hecho compartir con personas de otros países y otras culturas. Yo voy en el transporte que viaja la gente del lugar, como en los lugares en donde comen ellos. Entro en contacto con muchos lugareños. Hay que estar abierto a vivir un montón de experiencias. Yo incentivo a la gente a viajar sola, porque es una experiencia única. Hay que tener cuidado en las grandes ciudades, estemos donde estemos” aclara Ligero: “no hay que hacer alardes. Cuando viajo solo siempre voy a hostel, por lo tanto, comparto habitación, baño. Uno va con mentalidad argentina y ves a los europeos que dejan la billetera, los teléfonos arriba de la cama. Eso, a mí, me da un poco de miedo. En eso soy un poco temeroso y tengo más recaudos. Ser argentino te hace estar siempre atento, y hay que estar atento; eso está bien”.

“Yo siempre incentivo a viajar, que viajen porque es maravilloso. Y si no tenés compañía, o tu pareja o amigos no pueden ir a ese destino que te gusta, hacelo solo. Animate. Siempre vas a tener una compañía en un tramo del camino. ¡Hay que animarse a viajar solo!”, grita a los cuatro vientos Sergio.

Susana Mondino, que ya pasó los 80, viajó sola a México en 2017 (15 días) y en 2018 (28 días). La primera vez tenía 75 años. También recorrió todo el Noroeste argentino viajando en soledad. “No lo hice por ninguna agencia, me armé los viajes fijándome sobre todo en los relatos de gente que viajaba por su cuenta. Me tuve que bancar que en México siempre me preguntaban si no tenía familia, ellos se mueven en bloque, y yo respondía que sí, pero mis hijos tenían sus cosas que hacer que nuestras costumbres y gustos eran diferentes”, recuerda la vecina: “he viajado mucho en tren, tomando micros, no fijando bien el itinerario o fijándolo, pero luego te tenés que pasar por ahí dos o tres días esperando la combinación para ir a otro lado. Y me quedaba donde tenía ganas. El viaje a México fue más organizado; aunque mi hija dice que me fui de mochilera, no fue así, reservé lugares, dejándome cierta libertad, recorrí cinco estados casi todos en micro, viajando de noche y en lo que viajaba la gente del lugar. Por caso, a mí me gustaron mucho las bahías de Huatulco porque es el lugar donde veranean los mexicanos”. Actualmente, Susana no está muy viajera. La pandemia la acercó mucho a su perra Tormenta, con quien dice, “estamos envejeciendo juntas”, y asegura que ya no se sentiría tranquila dejándola sola.

Maité D’Atri es estudiante de turismo y hotelería y participa de un plan de “Work and travel” en Estados Unidos

Betina Rolfi (55) es comunicadora y también ama viajar consigo misma. “Viajé sola en 2016. Tenía 50 años y muchos deseos de andar por Centroamérica y de visitar unas amigas que viven en México. No tenía pareja y me di cuenta que de todos modos era un viaje muy particular, porque tenía que ver con estas amigas y emprenderlo sola. Fue increíble, hermoso”.

“Hay momentos increíbles con uno mismo, buenos y no tanto… porque a veces te enfrentás a situaciones que tenés que resolver sola”, sostiene la profesional, que luego viajó también sola a Isla Mujeres, Playa del Carmen y Mendoza. Creo que la condición para viajar solo es llevarte bien con vos mismo. Si sos de esas personas que viven llenando los huecos, que no sabés estar solo, obviamente, no lo hagas. Te tiene que gustar estar con vos de vez en cuando. A mí también me encanta viajar con amigos, en compañía es hermoso, pero disfruto mucho de los viajes conmigo. Una vez fui varios días a una isla y no socialicé casi con nadie… solo unos días al final del viaje. Estuve haciendo snorkel, leyendo, descansando, tomándome unos traguitos… ¡Sola! Fue increíble. Lo súper recomiendo”.