Barcelona y Sevilla, los ganadores de la jornada española

En la continuidad de la 18º fecha de la Liga de España, Barcelona y Sevilla lograron ganar sus respectivos partidos. Los catalanes vencieron a Elche por 3-2; mientras que Sevilla hizo lo propio por 2-1 sobre el Atlético de Madrid. En los otros resultados, Rayo Vallecano 2, Alavés 0 y Real Sociedad 1, Villarreal 3. Hoy juegan Granada vs. Mallorca (10, ESPN); At. Bilbao vs. Betis (12:15, DirecTV); Getafe vs. Osasuna (14:30, DirecTV) y Real Madrid-Cádiz (17, ESPN).