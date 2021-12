El PSG, la NBA y la final del Mundial de Handball Femenino encabezan la agenda deportiva de hoy en la TV

La agenda deportiva para este

Llega fin de año y la apasinante agenda del fútbol argentino ya está prácticamente cerrada. No obstante, en el plano internacional, el panorama es muy diferente, ya que los amantes de este deporte contarán con varios partidos para disfrutar por televisión. También tendrán lo suyo los apasionados del básquet y el automovilismo



La agenda para este domingo 20 de diciembre



SERIE A

08:30 Fiorentina vs Sassuolo

ESPN

11:00 Spezia vs Empoli

14:00 Sampdoria vs Venezia

ESPN 2

14:00 Torino vs Hellas Verona

16:45 Milan vs Napoli

ESPN 2

PREMIER LEAGUE

09:00 Everton vs Leicester

11:00 Wolverhampton vs Chelsea

11:15 Newcastle vs Manchester City

ESPN

13:30 Tottenham vs Liverpool

ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Granada vs Mallorca

ESPN 3

12:15 Athletic Bilbao vs Betis

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Getafe vs Osasuna

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1611

17:00 Real Madrid vs Cádiz

ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Friburgo vs Bayer Leverkusen

13:30 Colonia vs Stuttgart

ESPN 3

COPA DE FRANCIA

09:45 Marsella vs Cannet Rocheville

09:45 Red Star vs Monaco

17:10 Feignies-Aulnoye vs PSG

NBA

17:30 Chicago Bulls vs Lakers

21:30 Brooklyn Nets vs Denver Nuggets

22:00 Minnesota vs Dallas

TOP RACE

10:00 Carrera: Concepción del Uruguay TYC SPORTS

MUNDIAL DE HANDBALL FEMENINO

13:30 Final: Francia vs Noruega DEPORTV, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS 2 / 1612