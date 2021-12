Insólito obituario para despedir a su madre: "Murió una señora judía colorada con sobrepeso"

Un llamativo obituario se robó la atención de todo el mundo por su insólita descripción. Se trata de un mensaje de despedida para Renay Mandel Corren, de parte de su hijo Andy Corren donde la presenta a los lectores como “una señora judía colorada con sobrepeso”.

Lleno de humor ácido y con códigos que tal vez quedarán para siempre en esa relación entre “el hijo gay favorito” y esta mujer, la publicación dio la vuelta al mundo e hizo reír a miles de personas. Renay, según su heredero, era una mujer de El Paso, Texas que no se dejó vencer por nada ni nadie.

Renay tenía cinco hijos, varios nietos y muchos amigos a los que el obituario tilda de “sobrevivientes” de ella. “Habrá duelos en los lugares glamorosos que arruinó”, reza otro fragmento. Su hijo se refiere a ella como una enamorada del jamón y el ateísmo.

A los 84 años, con un humor particular, bromas pesadas y sus apuestas que nunca pudo dejar, abandonó este mundo y su familia quiso despedirla como a ella le hubiera gustado. “Su vida era itinerante y muy vivida. Una judía liberal yanqui de Florida”, agregó.

Un punto a destacar según la historia que cuenta su hijo sobre Renay es que fue una mujer libre que terminó “frustrada” por la cultura conservadora y debió enfocarse en el hogar. Eso no le impidió enamorarse, “rolar porros” y “abortar en varias ocasiones” durante toda su vida. “Ella no limpiaba, no cocinaba y no estaba bien económicamente” pero nunca descuidó sus raíces capilares, su manicura y sus “revistas sucias”.

Antes de terminar, Andy Corren contó dentro del obituario algunas de las enfermedades que padeció su madre. Se contagió de coronavirus, dos neumonías, coágulos en la sangre, dos veces cáncer de mama, dos mastectomías, quebraduras, matrimonio y divorcio, seis hijos e infecciones de distintos tipos, entre otras.