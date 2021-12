Espionaje: para la Justicia Federal porteña no hubo "asociación ilícita" en el gobierno de Macri

La Cámara Federal porteña falló en la causa que se investigaba un supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y desprocesó a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al determinar que no hay prueba para tales acusaciones.

De todas formas, se confirma el procesamiento contra Majdalani por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y rechaza los planteos de “nulidad” que apuntaban a voltear la investigación que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora y hoy tramita en Comodoro Py 2002.

El fallo confirma, no obstante, los procesamientos por violación a la ley de Inteligencia de una decena de ex agentes de la AFI, entre ellos Alan Ruiz y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano, por el supuesto espionaje ilegal en las cárceles a los presos K.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, más la disidencia de Eduardo Farah, confirmaron la falta de mérito para Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, y la ex encargada de documentación presidencial Susana Martinengo.