En una votación reñida, Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Bienes Personales

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde en general el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos de reforma al impuesto a los Bienes Personales, con 127 votos positivos y 126 negativos, con lo cual la iniciativa volverá al Senado para que lo trate la semana próxima, y así evitar que medio millón de contribuyentes pague el impuesto.



La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.

Juntos por el Cambio quería aprobar el proyecto tal como venía de la Cámara Alta pero no contaba el apoyo suficiente para hacerlo, mientras que el Frente de Todos impulsó modificaciones al texto original, con aumentos de alícuotas para los mayores patrimonios.

Si la norma se aprueba en el Congreso, se pasaría a pagar hasta 2,25% en lugar de 1,25% que correspondería. El dictamen de la oposición no incluyó estas subas: recomendó aprobar el proyecto original con media sanción del Senado.

En términos de mínimo no imponible, se subiría de $2 millones a $6 millones y su actualización anual automática de acuerdo a la inflación.

Al abrir el debate como miembro informante por el oficialismo, el diputado y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó los cambios introducidos al proyecto. “Estamos tratando un proyecto por el que se plantea elevar el piso desde el cual las y los ciudadanos de este país pagan el impuesto a los bienes personales. Responsablemente, vinimos a introducirle algunos cambios sobre el tema fiscal”, indicó.

¿Quiénes pagan Bienes Personales hoy?

Hoy están alcanzados por este impuesto las personas que tienen un patrimonio superior a $ 2 millones o 19.627 dólares al tipo de cambio oficial, ya sea en bienes en el país o en el exterior. Pero esto no debe entenderse de forma literal. Esto significa que una persona puede ser propietaria de una casa de US$ 200.000 y no tener que pagar el impuesto, mientras que alguien que tiene otra valuada en $ 180.000 debe pagarlo.

Lo mismo ocurre con la tenencia de pesos o dólares. Quien tiene US$ 20.000 en el colchón debe pagar Bienes Personales, aunque no tenga ninguna otra propiedad. Pero otro contribuyente que tiene ese monto depositado en una caja de ahorro en el banco no paga. Eso ocurre porque haya un serie de bienes que están exentos.

