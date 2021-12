VIDEO.- Voraz incendio en El Peligro alertó a los vecinos: trabajaron tres dotaciones de bomberos

Durante esta jornada se produjo un nuevo incendio en la Región que puso en alerta a varios vecinos de El Peligro. Es que alrededor del mediodía las llamas se apoderaron rápidamente en la esquina de 423 y 228, en Abasto, a donde debieron llegar tres camiones de bomberos para combatirlo.

Con el antecedente de hace apenas unos días con lo ocurrido en Parque Pereyra Iraola, los habitantes de la zona se mostraron algo nerviosos ya que las columnas de humo no se hicieron esperar desatando así un verdadero caos que se prolongó cerca de tres horas.

Una vecina indignada por la situación compartió una reflexión con respecto a lo sucedido, y además apuntó que el siniestro fue intencional: "No es la primera ni será la ultima vez que prenden fuego el campo de la calle 424 y 228. Todo el mundo sabe que es intencional. Me pregunto... no tienen otra forma de divertirse que no sea perjudicando a los vecinos", escribió.

Y además agregó: "Puede causar una tragedia. Tomen conciencia gente".

Cabe señalar que el el fuego afectó matorrales, una línea de arboledas e invernáculos contiguos. Por fortuna, tras un arduo trabajo por parte de Bomberos Voluntarios de El Peligro, se controlaron las llamas.