Esta noche llega Prince a los especiales de Éxito FM 99.1: una hora a pura música

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Prince. El cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, que murió en 2016 y fue conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, además de haber llevado una vida llena de controversias, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Money Don´t Matter 2 Night, The Most Beautiful Girl In The World, Raspberry Beret, Purple Rain, When Doves Cry, Cream, Batdance, 1999, When You Were Mine, Kiss, Diamonds & Pearls, Thieves in the Temple y I Wanna Be Your Lover, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este emblemático cantante.