Tarragona es el 9 que quiere Pipo y el Lobo trabaja para poder cumplirle el deseo

Cristian Tarragona parece ser el delantero que apuntó Néstor Gorosito para reforzar el ataque. Más allá del interés que también expresó el Lobo por el paraguayo Ramón Sosa, el técnico quiere contar con el atacante que termina su contrato con Vélez el 31 del corriente.

Debido a que tienen características diferentes, tranquilamente ambos jugadores podrían llegar a La Plata. El jugador guaraní se desempeña tanto como volante como de puntero, siempre parándose por afuera, mientras que el de Vélez suele ir más por el callejón del medio.

De todos modos, la CD albiazul se encuentra trabajando intensa y particularmente en la llegada de Tarragona. Pipo entiende que al Lobo le falta más peso en el área y teniendo en cuenta que el futbolista quedará con el pase en su poder, puede ser una buena oportunidad para ir a buscarlo.

Si bien el protagonista pudo marcar muchos goles en Patronato, no terminó de meterse de lleno en el Fortín. De hecho sus hinchas ironizaron en redes sociales sobre el factible alejamiento del jugador, proponiendo poner dinero para que quede liberado.

Víctor Ayala queda con el pase en su poder y algunos ya pensaron en repatriarlo

En el Patrón, el punta de 30 años, marcó 9 goles en 24 partidos, lo que lo catapultó a Liniers para convertirse en refuerzo de la V azulada. En Vélez disputó 67 partidos contando todas las competiciones (Copa Diego Maradona, Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Libertadores) y convirtió 12 goles. Además de pasar por el conjunto de Paraná y por el equipo que hoy conduce Mauricio Pellegrino también jugó en Alvear, Colegiales, Santamarina, Tiro Federal, Juventud Unida, Temperley, Independiente Rivadavia de Mendoza y Platense. Además también tuvo un paso por el fútbol mexicano vistiendo la camiseta del Atlante.

ADEMÁS DE RINAUDO, LA LIBERTAD DE AYALA METE PRESIÓN

Si bien en Gimnasia se analiza repatriar a Fabián Rinaudo y ya existieron algunos contactos informales entre las partes, el nombre del paraguayo Víctor Ayala también seduce a algunos integrantes de la Comisión Directiva.

Respecto a Fito, ya habría expresado sus ganas de regresar al club aunque su larga inactividad hoy hace que la cuestión no se haya cerrado todavía. Son varios los dirigentes que ya quisieran tenerlo en el club de nuevo aunque otros no están convencidos de contratarlo. Obviamente la palabra más importante será la del entrenador Néstor Gorosito.

Rinaudo, que fue operado por una rotura parcial aguda del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, jugó su último partido en el canalla el 15 de febrero de 2021, cuando Central venció 2 a 1 a Argentinos Juniors.

Por su parte, Ayala volverá a quedarse con el pase en su poder ya que no renovará contrato con Sol de América. Según medios locales, el jugador tuvo un gran rendimiento en el conjunto paraguayo y se sorprendió por no ser tenido en cuenta: “Me tomó por sorpresa la verdad, me comunicó Cristian Ruggieri que ya no iba seguir y una de las opciones era la rescisión de contrato. No estaba hablando con ningún club por respeto a Sol donde tenía todavía vínculo, pero bueno son cosas que pasan”, declaró el mediocampista, que quedó en el medio de una movida política.

El jugador no tendría representante y si el Lobo quiere volver a contarlo, debería hablar directamente con él. Lo cierto es que tanto Rinaudo como Ayala son dos jugadores de experiencia y ahora la dirigencia analizará si avanza por uno de los dos. Cabe aclarar que esto corre por carriles separados en cuanto a la continuidad de Emanuel Cecchini, que ya está avanzada.