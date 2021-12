Reelección de intendentes: para Macri la reforma "va en contra de la transparencia"

El ex presidente Mauricio Macri salió a criticar fuertemente la reforma aprobada en la Legislatura bonaerense que permite a los intendentes a presentarse a un tercer mandato consecutivo cuando la ley votada cuando María Eugenia Vidal era gobernadora lo limitaba a dos.

"El peronismo ha logrado que igualemos para abajo", dijo Macri en declaraciones a la prensa. "Más que nunca tenemos que fortalecer mecanismos que nos acerquen a la transparencia y lo que pasó hace algunas horas va en dirección contraria", amplió.

El cambio en la norma votado ayer tanto por el oficialismo como por parte de la oposición generó polémica puertas adentro en Juntos por el Cambio. "Yo lo expresé claramente, ha habido una serie de factores frente a una reglamentación que encontraron un agujero para finalmente hecha la ley hecha la trampa del lado del peronismo y empezar a pedir licencias. Se sintió que había un espacio para modificar ese error pero igual situaciones y creo que eso desnaturaliza nuestro compromiso. Creo profundamente en la alternancia, no creo que nadie sea imprescindible", sostuvo, en lo que pareció un mensaje claramente dirigido a los integrantes de Juntos por el Cambio que apoyaron la modificación.

Y agregó: "Es importante la alternancia como un valor para darle transparencia y dinámica a la gestión, que en democracia hasta ahora hemos sido muy poco eficientes porque uno ve que cuando arrancó nuestra democracia, que por suerte hemos consolidado, teníamos niveles de pobreza de un dígito y ahora tenemos más del 50% en muchos sectores de la Argentina".

Una de las primeras en salir a criticar la reforma fue Vidal, quien a través de su cuenta en Twitter afirmó: "Volvimos atrás con una ley limitaba la elección de un intendente a dos mandatos y obtuvieron uno más, habilitándolos a quedarse 12 años en el poder".

También dijo lo suyo Christian Ritondo, para quien "dos mandatos son suficientes. Por eso nuestros legisladores votaron en contra de la reelección indefinida y de que quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019 puedan volver a presentarse en 2023".

El ex senador Esteban Bullrich, quien renunció recientemente debido a su estado de salud, sostuvo que "no se puede decir que defendés la República y aprobar la re-reelección. La excusa de que no se entendía el espíritu de la ley es una vergüenza que se explica solo por amnesia selectiva o pura hipocresía. Amigos, ustedes tampoco son imprescindibles".

Y todavía más duro fue el flamante diputado por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz: "Ojalá que todos los intendentes que se votaron la Re re, pierdan la próxima elección. La gente está harta y se los va a hacer pagar".

De los 96 intendentes que ya cursan su segundo mandato consecutivo, 50 son de Juntos por el Cambio, 43 del Frente de Todos y tres son vecinalistas.

El corazón de la ley no fue tocado, ya que continúa el tope de dos mandatos consecutivos por intendente (también concejales, legisladores y consejeros escolares): el cambio tiene que ver con que se tomará como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019 como está establecido en la normativa vigente.

Con estos cambios, según quedó fijado en el texto de la normativa, se busca que "los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley".