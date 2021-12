Las "coloridas" vacaciones de los Messi hacen furor en las redes

Las vacaciones de los Messi en Rosario siguen dando que hablar y en las últimas horas las redes sociales explotaron con las fotos del futbolista y su familia luciendo un look sorprendente.

La Pulga, junto a los suyos, disfruta cada momento en su ciudad natal y en las últimas horas compartió imágenes de sus actividades. En una de ellas Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos posaron con un atuendo particular con un impactante colorido fluor que no pasó desapercibido.

Concretamente, el futbolista y su familia compartieron una foto y el sorprendente look causó furor en las redes sociales. También publicó otra imagen junto a su esposa Anto.

"Rosario", fue la palabra que escribió el futbolista del PSG y que tuvo más de seis millones de "me gusta" y unos 37 mil comentarios. Por supuesto, no faltaron los clásicos memes con ocurrencias de los usuarios por la particular vestimenta de los Messi en colores flúor.