Para todos los gustos: fútbol, F1, rugby y tenis, la agenda deportiva de hoy para ver por la TV

La visita de Boca al Viaducto, el duelo de Racing ante Sarmiento, Messi en PSG ante Lens, la Fórmula 1, el duelo entre Newman y CUBA y el golf forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 4 de diciembre, desde la mañana y hasta la medianoche.

FÚTBOL

Liga Profesional

17 Arsenal vs. Boca. Fox Sports Premium

19.15 Godoy Cruz vs. Platense. TNT Sports

19.15 Sarmiento vs. Talleres. Fox Sports Premium

21.30 Lanús vs. Rosario Central. TV Pública

21.30 Huracán vs. Racing. TNT Sports

Premier League

9 West Ham vs. Chelsea. ESPN

12 Wolverhampton vs. Liverpool. ESPN

14.30 Watford vs. Manchester City. ESPN en Star+

Ligue 1

13 Olympique Marseille vs. Brest. ESPN en Star+

17 Lille vs. Troyes. ESPN en Star+

17 Lens vs. PSG. ESPN 2

Liga de España

10 Sevilla vs. Villarreal. ESPN 2

12.15 Barcelona vs. Betis. DirecTV

14.30 Atlético de Madrid vs. Mallorca. DirecTV

17 Real Sociedad vs. Real Madrid. ESPN 2

Serie A

11 Milan vs. Salernitana. ESPN 3

14 Roma vs. Inter. ESPN

16.45 Napoli vs. Atalanta. ESPN en Star+

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Greuther Furth. ESPN en Star+

14.30 Borussia Dortmund vs. Bayern München. ESPN 2

Eredivisie

14.40 PSV vs. Utrecht. ESPN en Star+

17 Ajax vs. Willem II. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

11 La práctica 3 del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN en Star+

14 La prueba de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN 3

GOLF

16 El Open de Argentina. La tercera vuelta. ESPN en Star+

RUGBY

12 Exeter vs. Saracens. Premiership. ESPN en Star+

13 Pau vs. Toulon. Top 14 de Francia. ESPN en Star+

17 Bordeaux vs. Toulouse. Top 14 de Francia. ESPN en Star+

17 Newman vs. CUBA. Semifinal del Top 12. ESPN Extra, ESPN en Star+

TENIS

12 La Copa Davis. La semifinal Rusia vs. Alemania. TyC Sports 2

BÁSQUETBOL

11 Argentino vs. Platense. Liga Nacional. TyC Sports

22.30 Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies. NBA. NBA TV

0 (del domingo) Portland Trail Blazers vs. Boston Celtics. NBA. ESPN 3