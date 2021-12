El drama de los productores de Saladillo, a 4 meses del tornado que provocó destrozos

A cumplirse este miércoles cuatro meses del tornado que, con ráfagas de esta 160 km por hora, destruyó una franja de la localidad bonaerense de Saladillo que provocaron pérdidas por más de 600 millones en el sector hortícola, los productores afectados aseguran que “de a poco se fueron recuperando” y que “si bien todo parece poco” luego de un desastre meteorológico como este están medianamente “conformes con la asistencia oficial”.

“Dentro de todo, recibimos una respuesta bastante importante del estado para paliar su situación. Tuvimos un acompañamiento desde La Nación hasta el Municipio con distintas ayudas”, dijo José Trentino, uno de los afectados. “Si bien todo parece poco, fue muy importante la asistencia”.

El 8 de agosto último por la mañana, un tornado, que tuvo ráfagas entre 140 y 160 km por hora, provocó cuantiosos daños de infraestructura y de cosechas en una franja de Saladillo. Hubo más de 90 casas con voladuras de techo, total y parcial, además de galpones destruidos. Según un relevamiento municipal, alrededor de 140 productores, muchos de ellos, muy chicos, fueron afectados y las pérdidas superaron los 600 millones de pesos.

Tras la tragedia, uno de los que primeros funcionarios de alto rango que se acercó al lugar fue el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación, Jorge Solmi, quien se entrevistó con los damnificados, junto con funcionarios comunales y provinciales.

“A través de la Secretaría de Agricultura Familiar, y por gestión de Solmi, varios pequeños productores hicieron la presentación de sus daños y recibimos una ayuda económica de un programa especial. Fue algo rápido, una partida especial que nos ayudó con lo urgente”, indicó Trentino.

Otra de las asistencias vino desde el municipio, que declaró la zona como “desastre climático”. “Destinamos una partida para 90 productores, especialmente los más pequeños y que no pueden acceder a préstamos bancarios. No deja ser un acompañamiento, un gesto porque no es una solución, hay que muchos sufrieron pérdidas muy grandes y cuantiosas”, informó por su parte desde la secretaría de Desarrollo de Saladillo.

“Se hizo un completo informe de todos los daños y detalles de todos los productores que sufrieron consecuencias del temporal y se siguen pidiendo aún distintos tipos de asistencia”, se indicó.

Con respecto a la posibilidad de acceder a préstamos hipotecarios, los productores afectados señalaron que los ofrecidos eran líneas con las tasas del mercado.

“Estamos agradecidos por la ayuda pero en un caso de este tipo de emergencia debería haber alguna línea de crédito con una tasa subsidiada”, aseguró el productor Trentino desde Saladillo, quien señaló que, si bien fue un desastre natural sin precedentes, de a poco los afectados se siguen recuperando “con mucho trabajo y sacrificio”.