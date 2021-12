“Más de la mitad del país está contenta”, festejó el héroe de la noche Agustín Rossi

Cuando se terminó el partido, que para los espectadores fue verdaderamente un espanto, sólo los hinchas y jugadores de Boca estaban felices. Uno de ellos fue su arquero Agustín Rossi, el verdadero héroe de la noche ya que atajó el único penal de la serie, el segundo contra Héctor Fértoli.

“Nos merecíamos una alegría como esta. El grupo se merecía ser campeón”, dijo luego de agradecerle a su madre, esposa, sobrinos, tíos y demás familiares, todos presentes en la platea del Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Luego se refirió a la particularidad de atajar penales, tal como hizo en las definiciones contra River y Patronato, las otras series que Boca logró avanzar a la siguiente ronda. Y en todas atajó con sus hinchas detrás.

“El rival tenía la presión de patear con nuestra gente. Es mérito nuestro y de ellos. Más de la mitad del país está contenta”, se soltó el arquero que surgió en Chacarita y tuvo un paso fugaz por Estudiantes.

“Es mi primer título sin mi viejo. Mi papá no me pudo ver. Este hermoso regalo que me da la vida se lo dedico a él. Los familiares son los que te bancan toda la semana cuando se escucha mucha mierda”, continuó Rossi que mostró por primera vez la remera del campeón.

EL PRIMER TÍTULO DE MARCOS ROJO EN BOCA

“Fue un gran partido, ellos juegan muy bien. Saben cómo y qué tienen que hacer. Había que meter y lo hicimos. El equipo demostró que tiene huevos para ganar este tipo de partidos”, destacó Marcos Rojo, el exEstudiantes que festejó su primer título con la camiseta de Boca..

Y continuó repasando las dificultades del plantel a lo largo de la segunda parte del año: “Fue un semestre difícil. Nos costó desde el inicio todo. Por suerte pudimos cerrar el año de la mejor manera”.

“Tuvimos que bancarnos muchas cosas. Intentamos hacernos fuertes y hoy se vio que el equipo está unido”, continuó el defensor.

Al mismo tiempo el defensor Xeneize añadió: “Me costó mucho el primer semestre. Laburé, le metí y por suerte pude estar en el equipo”.

En el final recordó a un gigante de nuestro fútbol, en el día del primer aniversario de su fallecimiento y tiró: “Le mando un saludo grande a la familia de Alejandro Sabella que sin él, no estaría acá”.

Por su parte, Eduardo Salvio destacó: “Esto es algo soñado por cómo se dio todo. Antes del partido, le había dicho al kinesiólogo que haría el gol de la definición. Y cuando Seba (Battaglia) preguntó quién patearía, dije que iría tercero. Pero me dijeron que fuera último. Fue todo redondo; perfecto. Ahora nos toca disfrutar, con toda la gente. Tenemos una felicidad enorme”.

EL LLANTO DE CARLOS AUZQUI

La derrota pegó muy fuerte en el plantel de Talleres, pero la imagen que más enterneció fue el llanto de Carlos Auzqui, el exjugador de Estudiantes hoy en Talleres, que estuvo quebrado luego del partido y cuando fue a recibir su medalla por ser subcampeón de la Copa Argentina.