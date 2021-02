El Bayern Munich pierde a una de sus figuras por coronavirus para la final del Mundial de Clubes

El goleador del Bayern Munich alemán, Thomas Müller, no jugará hoy la final de la Copa Mundial de Clubes en Qatar ante Tigres, de México, tras dar positivo de coronavirus, aunque asintomático, según lo reveló la prensa germana.



En ese contexto, luego de los análisis efectuados al plantel del vencedor de la Liga de Campeones de Europa, Muller, de 31 años, arrojó resultados positivo y quedará afuera de la final a jugarse hoy desde las 15 (hora de la Argentina), señaló Kicker.



Muller es una pieza fundamental del Bayern Munich y en los que va de temporada, el atacante jugó 28 partidos, marcando 12 goles y acumulando 16 asistencias.



Esta es la segunda baja importante del Bayern en apenas 24 horas, ya que el defensor Jerome Boateng regresó a Alemania porque encontraron muerta a su ex novia, la modelo Kasia Lenhardt de 25 años, en Berlín, y el club lo autorizó a no jugar la final.



Boateng le pidió al entrenador Hansi Flick regresar a Europa. Por lo tanto, sería reemplazado por Niklas Sule, mientras que por Muller jugaría el camerunés Eric Choupo-Moting.



El Bayer ante Tigres alistaría entonces a Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Niklas Sule, David Alaba y Alphonso Davies; Joshua Kimmich y Marc Roca; Serge Gnabry, Eric Choupo-Moting y Kingsley Coman; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.