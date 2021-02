Vecinos de la zona Norte renovaron sus reclamos por mayor seguridad

Vecinos de la zona norte de la Ciudad volvieron a manifestarse ayer con el objetivo de visibilizar la situación que vienen atravesando desde hace varios meses por el recrudecimiento de la inseguridad y renovar el reclamo a las autoridades de que se implementen medidas urgentes orientadas a reducir el delito.

En este marco se realizó una movilización por calle Cantilo que contó con la presencia de unos 200 pobladores de City Bell, Villa Elisa, Ringuelet, Gonnet y Arturo Seguí, que exclamaron al unísono consignas como “Basta de inseguridad”, “Más patrullajes” y “No más robos”.

La movilización comenzó con una concentración en la intersección de Cantilo y Camino Centenario. Allí, alrededor de las 18 se vio llegar al primer vecino. Luego, bastó media hora para que la esquina se colmara de manifestantes dispuestos a apoyar la iniciativa. Antes de comenzar la caminata, se llevó a cabo un “aplausazo” que fue apoyado con bocinas por los automovilistas que a esa hora circulaban por el Centenario.

“Debe existir una articulación entre Ciudad, Provincia y Nación, aunque sean de distintos espacios”

Pero no fue el único apoyo que recibieron los manifestantes en su derrotero. Camino a la Plaza Belgrano de City Bell, decenas de comerciantes de la calle Cantilo salieron a la puerta de sus locales para aplaudir la movilización y “acompañar a los vecinos que se animaron a manifestarse”.

“Estamos muy desprotegidos todos, es una barbaridad como estamos viviendo. Necesitamos más policías en las calles y necesitamos que nos escuchen de alguna manera. La zona está muy desprotegida. Están robando en casas y comercios. La estamos pasando mal. El otro día se hizo el ‘Alarmazo’, hoy esta marcha en la que deberíamos haber participado más vecinos. Yo no pude porque tengo que trabajar pero apoyo totalmente el reclamo”, precisó una comerciante consultada.

“No vemos de parte de las autoridades una actitud que demuestre que están dispuestos a reunirse con los vecinos y buscar soluciones”

Guillermo

Vecino de City Bell

Guillermo Tartaglia, vecino de la zona, manifestó que “estamos viviendo una inseguridad tan espectacular y no vemos de parte de las autoridades que se tienen que hacer responsables de este momento una actitud que demuestre que están dispuestos a reunirse con los vecinos y buscar soluciones. Hoy en día la tranquilidad en City Bell se perdió. Hoy vos no podés ir a la plaza, no podés salir a la puerta de tu casa. Prácticamente, no podes vivir”.

Un grupo de vecinos, que dialogó con este diario en la esquina de Cantilo y Centenario antes de comenzar a marchar, coincidió en que “se sienten desprotegidos” e hicieron referencia al crimen del abogado Eduardo Chantada (52), hecho que tuvo lugar el pasado domingo en una propiedad ubicada en 409 y 28 de Villa Elisa y por el que se encuentra detenido un sujeto de 27 años.

“Lo que le pasó a ese hombre es un claro ejemplo de la situación de peligro a la que estamos expuestos todos los vecinos. Uno escucha ‘mataron a un hombre de un balazo en la nuca. Un abogado, un laburante que estaba disfrutando de una reunión con amigos y en familia’. Decís ‘tranquilamente esto me puede pasar a mi en cualquier momento’”, contó un vecino que sufrió tres robos en los últimos dos años.

“El arco político debe abandonar las pujas por el poder y sentarse a dialogar sobre este problema. No es un pedido, es una exigencia”

Héctor

Vecino de City Bell

“Y salís a ver cómo podés mejorar la seguridad de tu casa. Volvés a hablar con tus hijos sobre los protocolos de seguridad que vos mismo creaste. ‘Entren rápido y cierren. Si están llegando en auto miren a su alrededor y den una vuelta por lo menos. Los amigos que vienen a casa tienen que avisar antes’, repetís. En fin, te volvés paranoico y la vida se te va y no disfrutas nada. Terminás teniendo miedo hasta de salir al patio de tu propia casa”, añadió el mismo frentista, que pidió mantener su identidad a resguardo.

Alrededor de las 19, el nutrido grupo de vecinos arribó a la Plaza Belgrano en donde volvieron a sonar las palmas y se brindó la oportunidad a varios vecinos de contar las amargas experiencias vividas durante asaltos en la vía pública, entraderas, salideras bancarias, escruches y ataques de “motochorros”.

Cristian, habitante de City Bell y uno de los primeros oradores, pidió continuar asistiendo a las marchas para que el reclamo no pierda fuerza. “Esto que comenzó hoy tiene que ser el inicio de algo. Porque esto que hicimos hoy (por la marcha) no sirve para nada si no lo seguimos sosteniendo. Esto tiene que ser consistente y tenemos que organizarnos para que nos escuchen. El camino es larguísimo. No va a cambiar hoy. Quizás nosotros no lo lleguemos a ver. Pero por lo menos que nuestros hijos lo puedan disfrutar”, apuntó.

“Estoy harto de que no haya una autoridad que nos escuche. ¿Con lo que se gastó en poner carteles en las rutas sobre sanitizantes para combatir al COVID o con el costo de armar y desmontar el autocine de la República de los Niños en dos días no se podría haber comprado dos patrulleros? ¿No hay plata para esto?”, se pronunció Horacio.

“No es un problema de la Policía. No cuentan con recursos ni herramientas legales con los que puedan proceder. Hacen lo que pueden”

Daniel

Vecino de City Bell

Marianela, vecina de Villa Elisa, contó que además de más patrullas en la calle, los vecinos también vienen reclamando a las autoridades municipales otra serie de medidas que ayuden a alcanzar el objetivo de contar con un espacio urbano seguro. “Hemos elevado petitorios para desmalezar baldíos, se despejen veredas y se reparen las luminarias en mal estado” señaló. En la misma línea sostuvo que con estos reclamos se puede ver que se necesita una transformación integral en la que “más allá de las ideologías políticas de cada uno, debe existir una articulación entre Ciudad, Provincia y Nación, aunque sean de distintos espacios. Lo que se busca es el bienestar de los vecinos que somos los que pagamos nuestros impuestos”.

Si bien la mayoría de los vecinos coincidió en que el origen del problema de la inseguridad es la falta de patrullajes y control, un vecino brindó otro punto de vista en el que remarcó que no se puede cargar toda la responsabilidad a la policía y que la delincuencia “debe combatirse con sanciones más duras que emanen del poder legislativo”.

Hubo consignas como “Basta de inseguridad”, “Más patrullajes” y “No más robos”

“No es un problema de la policía. Este es un problema de las autoridades. Todo se trata de una decisión política. La policía no puede hacer nada, no tiene elementos ni herramientas legales con las que puedan proceder. Te doy ejemplos. Les dan 10 litros de nafta para patrullar ¿Cuánto se puede andar con eso? Y después tenés los palos en la rueda que le mete la legislación. Detienen a un ladrón de 15 años que acaba de meterle un tiro a un tipo y lo tienen que largar a la hora. La policía hace lo que puede”, dijo Daniel, un frentista de la zona.

Finalmente, Héctor Tassino, uno de los impulsores de la marcha, reclamó al arco político “abandonar las pujas por el poder” y “sentarse entre todos los actores a dialogar sobre este problema que enfrentamos”. Añadió al respecto que “no es un pedido, es una exigencia” y destacó que “el que no esté a la altura de las circunstancias que dé un paso al costado”.